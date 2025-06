 Bimbo di 7 anni cade con la bici: è grave 

28/06/2025 15:55:00

È in gravi condizioni un bambino di 7 anni, di origini marocchine e residente a Caltanissetta, vittima di un grave incidente mentre era in sella alla sua bicicletta. Il piccolo è caduto violentemente a terra riportando traumi significativi al volto e al torace.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione, il bambino avrebbe perso il controllo della bici per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento della madre, che lo ha trasportato di corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Qui i medici hanno subito riconosciuto la gravità della situazione.

Dopo una prima fase di stabilizzazione e l’intubazione, si è reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico "Giovanni Di Cristina" di Palermo. Il trasporto è avvenuto in elisoccorso, con a bordo la madre, un medico anestesista e il personale paramedico.

Attualmente, il bambino è ricoverato in prognosi riservata. I medici monitorano costantemente le sue condizioni, definite critiche ma stabili. L’intera comunità nissena si stringe attorno alla famiglia, in attesa di sviluppi positivi.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di ostacoli o anomalie lungo il tragitto percorso in bicicletta dal bambino.