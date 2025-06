Fine settimana in provincia di Trapani: arte, musica, cucina e libri. Tutti gli eventi ...

28/06/2025 06:00:00

Un fine settimana denso di appuntamenti attende la provincia di Trapani, tra arte contemporanea, festival gastronomici, spettacoli musicali e incontri culturali. Dal Belice alle Egadi, passando per Marsala e Castellammare, ecco cosa succede da venerdì 28 a domenica 30 giugno.

A Gibellina, sabato 28 giugno, si accendono le luci sulla “Notte del Contemporaneo”, anteprima del programma delle Orestiadi e preludio simbolico all’anno in cui la città punta a diventare la prima Capitale italiana dell’arte contemporanea. Dalle 19.00 alle 23.00, una staffetta di performance animerà i luoghi simbolo della città-museo con un programma che unisce musica, teatro e arti visive. Si comincia alle 19.00 al Sistema delle Piazze con Suoni dalle piazze di Angelo Sicurella. Alle 20.00 il violinista Alexander Balanescu si esibirà in solo al Palazzo di Lorenzo, seguito alle 21.00, all’Anfiteatro della Chiesa Madre, da More Morricone, l’omaggio musicale di Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli alle colonne sonore del Maestro. Alle 22.00 nella suggestiva cornice della Città di Tebe va in scena L’anno che verrà, concerto ispirato all’universo poetico di Lucio Dalla, con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. La serata si chiuderà alle 23.00 alla Porta del Cremlino con Silencio, un omaggio sonoro a David Lynch firmato da N.A.I.P. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Sempre a Gibellina, continua fino al 20 agosto la quinta edizione di “Photoroad”, unico festival italiano open air dedicato alla fotografia e alle arti visive. Il tema di quest’anno è “Senza tempo”: mostre, installazioni e performance trasformeranno l’intera città in un grande laboratorio artistico a cielo aperto, coinvolgendo artisti internazionali ed emergenti con opere site-specific.

A Mazara del Vallo si chiude domenica 29 giugno la prima edizione di “Mazara del Pesce”, festa popolare interamente dedicata alla cultura marinara e gastronomica della città. Un ricco programma di concerti, spettacoli e visite notturne ha animato in questi giorni il centro storico. Sabato 28 giugno, alle ore 22.00, è il momento della musica live con l’energia trascinante della James' in Jam Band. Domenica 29 giugno, sempre alle 22.00, gran finale con il comico palermitano Ernesto Maria Ponte e il suo nuovo spettacolo “3, 2, 1...Boomer”. Tutti gli eventi sono gratuiti. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.mazaradelpesce.it.

A Castellammare del Golfo va in scena “Gustorie di Sicilia”, rassegna dedicata alla cultura e all’identità siciliana che prosegue fino a domenica 29 giugno. L’iniziativa mette insieme arte, cucina, artigianato, spettacoli e concerti. Tra le novità più attese, il primo “Campionato di cucina popolare siciliana”, che vedrà sfidarsi nove chef, ciascuno in rappresentanza di una provincia dell’Isola. Il programma prevede anche incontri culturali, degustazioni, mostre mercato, sfilate di moda e spettacoli serali, con la partecipazione di artisti come Extralarge, Sergio Friscia, Dj Jad & Wlady e Alessandra Salerno. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Profumo di ricotta e risate a Dattilo, dove sabato 28 e domenica 29 giugno torna il “Dattilo Cannolo Fest”, giunto alla sua quarta edizione. Due giornate all’insegna dei sapori autentici e della comicità. Sabato sera è previsto lo spettacolo di cabaret di Antonio Pandolfo, voce ironica e pungente della nuova comicità siciliana. Durante tutta la giornata sarà attivo il Villaggio dei Sapori, con stand di street food e prodotti locali riconosciuti come Presìdi Slow Food. Domenica 29, invece, riflettori puntati sul celebre food blogger Luca Pappagallo, protagonista di un cooking show dedicato alla cucina semplice e tradizionale. Il programma prevede anche momenti di musica, animazione e intrattenimento per tutte le età. L’ingresso è gratuito.

A Salemi, sabato 28 giugno, si parla di letteratura al Circolo “Peppino Impastato” di via Lo Presti. A partire dalle ore 18.00, l’autrice Matilde Sciarrino presenta la sua raccolta di racconti Colpi di testa, un titolo che allude alle scelte impulsive dei protagonisti, che a un certo punto della loro vita decidono di agire senza preoccuparsi delle conseguenze. Sono gesti di ribellione? Reazioni al malessere collettivo? Per rispondere a queste domande, dialogheranno con l’autrice Vincenzo Angelo e Ignazio Grillo. Sciarrino, originaria di Marsala, è alla sua seconda pubblicazione. Insegna letteratura straniera in una scuola superiore e ha studiato tra Palermo, Venezia e Saarbrücken, dove ha conseguito un dottorato in Letteratura italiana contemporanea. Ha lavorato per anni in istituzioni accademiche all’estero e ha già pubblicato racconti premiati in raccolte collettive, oltre al libro Il velo di cipolla e alla storia illustrata per bambini Anna e Martina. Cresciamo con loro.

Sabato 28 giugno, appuntamento anche a Marettimo con la rassegna “Libri e Letture. Di qua e di là dal Mare”, organizzata dal Museo del Mare. Alle ore 18.00, sarà presentato il libro “35 Borghi imperdibili della Sicilia” di Marcella Croce, che include anche l’isola di Marettimo tra i luoghi scelti. L’autrice dialogherà con Laura Lodico ed Emilio Milana in un incontro che racconta l’identità dei piccoli centri siciliani, tra bellezza, storia e resilienza.

A Marsala, invece, spazio alla poesia e alla musica d’autore. Sabato 28 giugno, alle 18.30, nella suggestiva cornice della Terrazza d’Arte Carpe Diem, è in programma la presentazione del libro L’alchimia di un’anima in viaggio di Elena Guerriero (edizioni Albatros). Con l’autrice ci saranno la drammaturga e attrice Luana Rondinelli e la chitarrista Alice Giuliano. L’ingresso è libero.

A Trapani, sempre sabato 28 giugno, il Museo Regionale Pepoli ospita un incontro in memoria del professore Giovanni Mendola, studioso e docente di Storia dell’arte scomparso nel 2022. In occasione dell’evento, la famiglia Mendola donerà il suo fondo librario alla biblioteca del museo: una raccolta di 500 volumi dedicati all’arte e alla cultura siciliana. All’incontro parteciperanno storici dell’arte, studiosi e amici del professore.

È un fine settimana variegato, che racconta l’anima più autentica della provincia: tra arte contemporanea e tradizioni popolari, tra l’identità marinaresca e quella contadina, passando per musica, libri e riflessioni. Per chi resta in zona, non c’è che da scegliere. E godersi un weekend tutto da vivere.