Pensioni in pagamento dal 1° luglio in tutti gli uffici postali del trapanese

28/06/2025 18:00:00

A partire da martedì 1° luglio 2025, sarà possibile ritirare le pensioni del mese presso i 70 uffici postali distribuiti nella provincia di Trapani. Lo ha reso noto Poste Italiane, che ha comunicato anche la disponibilità dell’accredito per coloro che utilizzano un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution.

Per chi ha scelto la modalità di accredito, il prelievo potrà essere effettuato direttamente dai 69 sportelli automatici Postamat presenti nel territorio provinciale, senza la necessità di accedere allo sportello fisico.

Infine, per evitare affollamenti nelle sedi postali nei primi giorni del mese, si consiglia – laddove possibile – di recarsi agli sportelli in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, preferibilmente dopo i primi giorni di pagamento.

*****

Premi per i sindaci della provincia di Trapani per il loro impegno nel progetto Polis - Poste Italiane ha consegnato una pergamena celebrativa a sette sindaci della provincia di Trapani come segno di riconoscimento per la partecipazione attiva al progetto Polis. L’iniziativa mira a rafforzare la coesione sociale e territoriale nei piccoli comuni italiani, trasformando gli uffici postali in sportelli unici di prossimità per l’accesso ai servizi pubblici.

I comuni premiati sono stati tra i primi ad accogliere il progetto, dimostrando una forte collaborazione tra amministrazioni locali, cittadini e Poste Italiane. L’azienda ha sottolineato il proprio ruolo storico non solo come fornitore di servizi, ma anche come presidio sociale nei territori più isolati del Paese.

Il progetto Polis, rivolto a oltre 7.000 uffici nei comuni con meno di 15.000 abitanti, intende facilitare l’inclusione digitale e rendere più accessibili i servizi della Pubblica Amministrazione, contribuendo alla modernizzazione dell’Italia.