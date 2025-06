28/06/2025 09:00:00

A Marsala, il nuovo studio di Marilena Wedding & More è in via Amendola 69

Chi deve organizzare un evento importante – che sia un matrimonio, un battesimo o una festa – sa quanto possa essere utile affidarsi a un professionista capace, con esperienza e gusto. A Marsala, da tempo, un nome è un riferimento sicuro in questo campo: Marilena Angileri.



Il suo studio, Marilena Wedding & More, ha cambiato sede: ora si trova in via Giovanni Amendola 69. Un’informazione utile, soprattutto per chi conosceva la precedente location in via Castello e rischia di confondersi.

Il nuovo spazio è stato progettato per accogliere clienti e costruire insieme progetti su misura. È il punto di partenza ideale per chi ha bisogno di idee, supporto e una guida professionale per dare forma a cerimonie ed eventi unici, personalizzati e ben organizzati.

Che si tratti di gestire ogni fase del percorso o solo alcuni aspetti, la competenza di Marilena fa la differenza. Tempistiche, fornitori, budget, location: tutto viene curato con attenzione, per garantire un risultato armonioso e ben riuscito.

Anche l’allestimento floreale – da sempre uno dei punti forti dello studio – segue la stessa filosofia: eleganza, coerenza con il contesto e materiali di qualità. Ogni composizione è pensata per valorizzare l’evento, senza eccessi, ma con stile.

Wedding & More lavora con metodo e misura, puntando su un’estetica raffinata, soluzioni sostenibili e una visione d’insieme che tiene conto dei desideri dei clienti.



Oggi, per incontrare Marilena e iniziare a progettare qualcosa di speciale, l’indirizzo giusto è uno solo: via Giovanni Amendola 69, Marsala.

Contatti: marilenawedding@gmail.com – 328 4004479





(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)