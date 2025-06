 Forza Italia Giovani Sicilia, Tantillo nuovo segretario regionale

28/06/2025 12:00:00

Nuova linfa per Forza Italia Giovani in Sicilia: Fabrizio Tantillo è stato nominato segretario regionale, affiancato da Gorgui Diagne come vicario unico. La nomina, voluta dal segretario nazionale Simone Leoni, segna una fase di rinnovamento per il movimento giovanile del partito nell’Isola.

L’eurodeputato Marco Falcone (FI-PPE) ha espresso entusiasmo per questa nuova fase: «Con Tantillo e Diagne si apre una stagione fatta di dinamismo, radicamento e visione. Ringrazio Antonio Montemagno per l’ottimo lavoro svolto e aspetto i nuovi vertici giovanili a Bruxelles, per proseguire un percorso comune».

Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, ha sottolineato la qualità delle scelte: «Sono nomine che premiano merito e territorio. Tantillo e Diagne sapranno interpretare le esigenze dei giovani con dedizione e visione».

Il partito punta così a rafforzare la presenza giovanile sul territorio, valorizzando una classe dirigente in crescita e pronta a incidere concretamente nei processi decisionali locali.

Fabrizio Tantillo «In campo per una politica dei giovani e per i giovani» - Il rinnovamento ha un volto giovane: quello dell’avvocato trentenne Fabrizio Tantillo, nuovo segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia. La nomina, arrivata dal segretario nazionale Simone Leoni, rappresenta un segnale forte di fiducia e continuità.

Tantillo, già responsabile organizzativo del partito nell’Isola, ha dichiarato: «Ringrazio per la fiducia. La mia sarà una guida improntata sull’ascolto, sulla partecipazione e sull’impegno quotidiano. Forza Italia in Sicilia crede nei giovani e li mette nelle condizioni di crescere».

Il nuovo segretario ha voluto rimarcare l’importanza del sostegno istituzionale: «Dal coordinatore Caruso al presidente Schifani, il partito ha saputo unire visione e concretezza. Vogliamo continuare su questa strada, con uno sguardo rivolto alla formazione di una nuova classe dirigente, preparata e motivata».

Per Tantillo, il futuro di Forza Italia Giovani passa dall’inclusione, dalla competenza e dal coraggio di proporre idee nuove, al servizio di una Sicilia più libera e moderna.

Forza Italia Giovani riparte dalla Sicilia - In un momento cruciale per la politica giovanile italiana, Forza Italia Giovani punta forte sulla Sicilia con la nomina di Fabrizio Tantillo come segretario regionale e Gorgui Diagne come vicario unico. Una scelta che rafforza il radicamento del movimento sul territorio e rilancia la strategia del partito verso le nuove generazioni.

Il segretario nazionale Simone Leoni ha operato scelte che, secondo il coordinatore regionale Marcello Caruso, «coniugano competenza e visione territoriale». Anche l’europarlamentare Marco Falcone ha voluto evidenziare il passaggio di testimone come un momento di slancio: «La passione dei giovani è la forza del nostro movimento».

Le nuove nomine confermano la volontà di Forza Italia di investire su un protagonismo giovanile autentico, valorizzando esperienze, idee e capacità di ascolto. La crescita politica passa anche dalla capacità del partito di rinnovarsi senza perdere identità, nel solco tracciato da Silvio Berlusconi.

Per il futuro, il nuovo gruppo dirigente si pone obiettivi ambiziosi: costruire una Sicilia sempre più vicina ai giovani, capace di offrir loro spazi di partecipazione reale e prospettive concrete.