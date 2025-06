A Trapani dal 23 al 27 luglio  la XVII edizione di Stragusto

29/06/2025 07:00:00

Dal 23 al 27 luglio 2025, Trapani ospita la diciassettesima edizione di Stragusto, un’iniziativa dedicata al cibo di strada e alla cultura gastronomica dei mercati. L’evento si svolgerà come di consueto nella piazza del Mercato del Pesce, nel centro storico della città.

Stragusto è organizzato da Trapani Welcome, in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro e con il patrocinio del Comune di Trapani. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare la tradizione culinaria popolare, attraverso la presenza di produttori provenienti da diverse aree italiane e internazionali.

Durante i cinque giorni dell’evento sarà possibile trovare specialità locali e regionali, tra cui il cùscusu trapanese, le busiate da passeggio, il panino con tonno fresco, la porchetta dei Nebrodi, le olive ascolane, il cibo da strada palermitano e piatti della tradizione fiorentina. Tra le proposte internazionali previste quest’anno figurano cucine provenienti da Argentina, Grecia, Palestina e Ungheria. È prevista anche un’area dedicata ai visitatori celiaci.

Oltre all’offerta gastronomica, l’evento include una sezione dedicata alla degustazione di vini. Il wine tasting si terrà presso le Mura di Tramontana, una terrazza con vista sul mare, dove alcune cantine locali presenteranno le proprie etichette con il supporto di operatori del settore.

Stragusto si presenta come un’occasione per osservare da vicino alcune pratiche alimentari legate alla tradizione, in un contesto urbano che storicamente ha visto convivere culture diverse. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in orario serale.