Lunedì a Castellammare l'assemblea cittadina "Basta Incendi"

29/06/2025 12:00:00

Lunedì 30 giugno, dalle 19:00 alle 22:00, a Villa Margherita si terrà l’Assemblea Cittadina “Basta Incendi”, un incontro pubblico per denunciare il drammatico fenomeno degli incendi dolosi che colpiscono ogni estate il territorio siciliano.

L’assemblea è un’occasione per interrogare le istituzioni, ascoltare le testimonianze dirette, analizzare le cause, ma soprattutto per proporre soluzioni condivise in termini di prevenzione, controllo e sensibilizzazione. Il tutto con il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Tra i promotori e partecipanti figurano numerose realtà locali e regionali: Fenice Verde, Rifai Sicilia, Rifiuti Zero Sicilia, Coordinamento Salviamo i Boschi, Basta Incendi, Flai CGIL, Corpo Forestale Antincendi, Libera, Laurus, Muschio Ribelle, Asso Bosco Angimbè, Pro Castellammare, Legambiente, Alerta – Servizio Antiincendi, insieme ai gestori delle riserve naturali dello Zingaro, Monte Cofano e Monte Bonifato.

“Crediamo che la stampa abbia un ruolo fondamentale in questa lotta civica: informare, sensibilizzare, indagare – dichiarano gli organizzatori –. Gli incendi non sono solo eventi catastrofici, ma il frutto di un sistema che va compreso e contrastato con fermezza e trasparenza.”

Il messaggio è chiaro: “Stop agli incendi dolosi in Sicilia”. L’assemblea sarà anche uno spazio per accogliere testimonianze dirette di chi ha vissuto o contrastato gli incendi sul campo, con l'obiettivo di costruire una rete solidale e informata di cittadini e realtà attive. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un importante momento di confronto in vista della stagione estiva. L’intera comunità è invitata a partecipare.