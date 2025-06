Marsala, al Lido Signorino una tartaruga depone le uova troppo vicino al mare

29/06/2025 14:20:00

Che le tartarughe marine abbiano ormai scelto il Lido Signorino di Marsala come luogo ideale per nidificare è sempre più evidente. Questa mattina, intorno alle 6:00, una tartaruga della specie Caretta caretta ha deposto le uova sulla spiaggia, proprio tra gli ombrelloni dello stabilimento balneare, come già accaduto una ventina di giorni fa.

A differenza della precedente nidificazione, tuttavia, questa volta il nido è stato scavato troppo vicino alla battigia, rendendo le uova vulnerabili all’azione del mare e al rischio di sommersione. Per questo motivo, nella giornata di domani è previsto l’intervento di personale specializzato, che provvederà al delicato trasferimento delle uova in una zona più sicura e protetta, più interna rispetto alla linea di costa.

Il fenomeno conferma l’importanza crescente del tratto di litorale marsalese per la conservazione della Caretta caretta, specie protetta a rischio di estinzione, e sottolinea la necessità di adottare misure di tutela sempre più efficaci per garantire la sicurezza dei nidi e il successo delle schiuse.

Le autorità locali e le associazioni ambientaliste invitano cittadini e turisti alla massima attenzione e rispetto per queste presenze eccezionali, evitando di disturbare i nidi e segnalando eventuali nuove nidificazioni agli organi competenti.