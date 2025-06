Trapani, detenuto morso da un topo nella sua cella

29/06/2025 21:36:00

Un detenuto è stato morso da un topo mentre dormiva nella sua cella: un episodio inquietante che rappresenta solo la punta dell’iceberg delle drammatiche condizioni in cui versano le carceri “Pietro Cerulli” di Trapani.

I servizi igienici sono al limite dell’agibilità, l’igiene è completamente fuori controllo e le strutture fatiscenti aggravano un quadro già critico. Le carenze infrastrutturali e organizzative rendono insostenibile la permanenza sia per i detenuti che per il personale penitenziario, costretto a lavorare in uno stato di costante emergenza.

In un clima di disagio cronico e tensioni sempre più marcate, la funzione rieducativa della pena rischia di perdere ogni efficacia.