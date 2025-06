Ancora 10 giorni di caldo record

29/06/2025 10:29:00

L'anticiclone africano continua a dominare sull’Italia, portando temperature fino a 40 gradi all’ombra sia al Nord che al Sud. Le condizioni estreme preoccupano non solo il nostro Paese, ma anche altre zone d’Europa, come la Spagna, mentre i ghiacciai alpini sono messi a dura prova. Il Ministero della Salute ha già emesso il bollino rosso per 21 città italiane, segnalando un rischio elevato per la salute pubblica.

Nelle prossime giornate, le temperature minime si attesteranno attorno ai 30°C, rendendo le notti afose e difficili da sopportare. Si prospettano giornate tropicali con pochi sollievi, specialmente al Centro-Sud. Un po' di refrigerio potrebbe arrivare nel weekend, ma sarà di breve durata.

Il clima torrido interesserà anche le regioni del Sud, in particolare Puglia e Sicilia, mentre lungo le coste tirreniche si potranno toccare anche i 28-30°C di notte.

Con l’arrivo di luglio e il primo grande esodo verso le località di villeggiatura, è stato annunciato un piano straordinario di controlli: l’Anas metterà in campo 2.500 operatori per monitorare il traffico. Particolare attenzione è rivolta al weekend dal 4 al 6 luglio, quando scatterà il primo bollino rosso per la viabilità.

La Polizia stradale, in coordinamento con altri enti, intensificherà i controlli per garantire la sicurezza degli automobilisti durante questi giorni di spostamenti massicci. Il caldo estremo e il traffico intenso potrebbero generare forti disagi, per cui si invita alla massima prudenza.