Buongiorno24 del 30 Giugno 2025

Mafia, indagati la figlia e il genero di Totò Riina: chiesto l'arresto

Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello sono indagati per estorsione. Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 25 giugno, ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere, accogliendo il ricorso della Procura.

Trapani, torna l'incubo delle truffe agli anziani

Nuova impennata di truffe ai danni degli anziani in provincia di Trapani, con episodi concentrati tra Trapani e Mazara del Vallo. I Carabinieri lanciano l'allarme: «I truffatori hanno cambiato strategia, diventando più scaltri e aggressivi». Nonostante le attività di prevenzione e sensibilizzazione, l'emergenza sembra tutt'altro che risolta.

Caldo e sole, giugno si chiude senza sorprese

L’ultimo giorno di giugno si conferma caldo e soleggiato, con temperature ben al di sopra della media stagionale, cielo sereno e venti deboli.

Trapani, il sindaco Tranchida difende il suo portavoce

Dopo le accuse lanciate dal consigliere comunale Tore Fileccia contro Pietro Vultaggio, portavoce del sindaco Giacomo Tranchida, lo stesso primo cittadino risponde con forza in un video pubblico: «È reato provare a instaurare un rapporto diretto con i cittadini?». Tranchida ribadisce che Vultaggio svolge un ruolo essenziale nel gestire le segnalazioni dei cittadini e respinge le polemiche sui costi: «Costa meno di certi consiglieri arraffagettoni».

Trapani, protesta degli attivisti davanti al CPR di Milo

Circa settanta manifestanti si sono radunati sabato pomeriggio davanti al CPR di Milo, a Trapani, per denunciare le condizioni di detenzione degli stranieri trattenuti nella struttura. La protesta, che si è svolta pacificamente, ha richiamato l'attenzione sulla durata eccessiva dei trattenimenti, sulle criticità sanitarie e sulle condizioni generali, definite dagli attivisti «disumane». Uno striscione recitava: «CPR = Lager. Solidali con le rivolte».

Antimafia, interdittive per due aziende trapanesi

La Prefettura di Trapani ha emesso provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti delle aziende "La Miglior Frutta" e "Garden Frutta". La misura colpisce indirettamente circa 24 lavoratori.

Dissalatori siciliani, soluzione o flop?

Arrivati in Sicilia tra grandi annunci istituzionali, i nuovi dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani sembrano già rivelarsi poco efficaci. Presentati come «risposta concreta all'emergenza idrica» dal presidente Schifani, si sono dimostrati fino ad ora «costosi, tardivi e quasi inutili». Numeri e risultati smentiscono dunque gli annunci trionfalistici.

