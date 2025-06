Marsala, alle terme di Lilibeo il concerto “La Sicilia incontra il Brasile”

30/06/2025 10:20:00

Domenica 6 luglio alle 19.30 il Parco Archeologico di Lilibeo ospita un appuntamento musicale dal respiro internazionale: “La Sicilia incontra il Brasile”, concerto per contrabbasso, chitarra e voce che mette in dialogo due mondi solo apparentemente lontani.

Protagonisti della serata sono Arabella Rustico, contrabbassista e cantante siciliana con una lunga militanza nella musica brasiliana, e Cainã Cavalcante, chitarrista tra i più apprezzati della scena contemporanea del Brasile.

Insieme, portano sul palco un repertorio che intreccia le sonorità del sud Italia con la tradizione e la modernità della musica brasiliana, creando una fusione di atmosfere dove malinconia e ritmo convivono. L’evento si svolge nella suggestiva cornice delle antiche terme di Lilibeo, all’interno del Parco Archeologico di Marsala, con ingresso dal Museo. Uno scenario carico di storia, scelto non a caso dal Movimento Artistico Culturale città di Marsala – MAC – per aprire idealmente l’VIII rassegna ’a Scurata – Memorial Enrico Russo, che partirà ufficialmente il 25 luglio al teatro a mare “Pellegrino 1880”. Il concerto di domenica si inserisce in un percorso che il MAC definisce “viaggio verso la scurata”: una serie di eventi pensati per valorizzare angoli del territorio che si affacciano sul tramonto, offrendo al pubblico esperienze culturali coerenti con il paesaggio, l’identità e la memoria dei luoghi.

I biglietti sono acquistabili online (link diretto all’evento) e presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” in via dei Mille n.65 (tel. 0923 956105). È previsto anche l’utilizzo della carta del docente. Tutte le informazioni e il programma completo della rassegna sono disponibili su www.scurata.it.