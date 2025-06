Marsala, Dino Petralia da Otium per raccontare la sua “Grammatica Emozionale”

30/06/2025 09:33:00

Venerdì 4 luglio, alle 18.30, Otium di Marsala apre la stagione estiva degli incontri con la presentazione del libro Grammatica Emozionale di Dino Petralia.

A dialogare con l’autore sarà il notaio Salvatore Lombardo.

Petralia, magistrato di lungo corso, già Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, propone un testo fuori dagli schemi del suo profilo istituzionale. Grammatica Emozionale è un saggio breve, scritto con tono sobrio e personale, che ruota attorno al linguaggio come spazio umano. Le parole diventano strumenti per leggere la realtà, ma anche segnali da osservare con attenzione: punti, virgole, accenti.

Un approccio semplice ma non banale. Il libro, pubblicato da Pellegrini Editore con prefazione di Arnaldo Colasanti, cerca una connessione diretta con chi legge, senza tecnicismi.

È una riflessione su come comunichiamo e su quanto, spesso, trascuriamo ciò che le parole portano con sé. L’appuntamento di venerdì all’Otium – spazio culturale in via XI Maggio – sarà anche un’occasione per aprire il calendario delle attività estive. Un incontro che mette al centro il linguaggio, ma soprattutto il modo in cui lo usiamo e lo viviamo, dentro e fuori dalla pagina scritta.

Info e prenotazioni: Otium / Ex Libris Casa Damiani, via XI Maggio 106, tel 333.7277176