Marsala, salta il festival “Il mare colore dei libri”: il Comune lo pubblicizza, ma ...

30/06/2025 12:33:00

Nel cartellone estivo del Comune di Marsala c’è anche “Il mare colore dei libri”. Peccato che la rassegna, quest’anno, non si farà. Lo hanno annunciato con amarezza gli organizzatori, Navarra Editore, che denunciano l’assenza di una risposta concreta da parte dell’Amministrazione Grillo sul sostegno economico per la quinta edizione del festival letterario.

Un silenzio pesante, dicono, che vale quanto un diniego. Dopo mesi di interlocuzioni, incontri rimandati, richieste formali e informali di chiarimento, la risposta non è mai arrivata. Il risultato è che la fiera dell’editoria, che si sarebbe dovuta tenere anche quest’anno nel pieno dell’estate, non ci sarà.

Una beffa, denunciano gli organizzatori, è che il nome della rassegna continui ad apparire sui cartelloni turistici promossi dal Comune, senza che con gli stessi promotori sia stato concordato nulla, né assunto alcun impegno economico. «Il festival – scrivono Navarra e il suo team – è stato pubblicizzato senza avere fino ad oggi alcun sostegno, né una data, né un confronto».

Una storia breve, ma intensa

“Il mare colore dei libri” era nato nel 2020 come una sorta di “costola” del più noto festival “Una marina di libri” di Palermo. In quattro edizioni – ospitate prima a Villa Cavallotti, poi nel centro storico – aveva cercato di ritagliarsi uno spazio nel panorama culturale estivo marsalese. Non senza difficoltà. Alcuni anni con più pubblico, altri meno. Ma sempre con un’impostazione chiara: spazio all’editoria indipendente, ai piccoli editori siciliani, ai laboratori per bambini, alle presentazioni con autori locali e nazionali.

Era un investimento in cultura, più che un evento “da cartolina”. «Abbiamo raccontato la storia di Marsala in tanti modi – scrivono ancora gli organizzatori – valorizzando luoghi dimenticati, coinvolgendo scuole e associazioni, portando migliaia di persone a seguire incontri, mostre, letture».

Il festival in stand-by. E forse in partenza

Ora, invece, la doccia fredda. Una rassegna letteraria che ha richiesto sforzi organizzativi importanti, e che aveva costruito nel tempo una comunità di lettori e operatori culturali, è messa da parte senza spiegazioni. E la quinta edizione, annunciano gli organizzatori, “probabilmente toccherà altri lidi”.

«Ogni amministrazione – scrivono Navarra, Paolo Navarra e Michaela Di Caprio – ha le sue priorità. Ne prendiamo atto. Ma riteniamo doveroso comunicare pubblicamente l’assenza di dialogo e di attenzione nei confronti di un progetto culturale che ha dato lustro a Marsala».

E la politica?

Al momento dall’Amministrazione Grillo non arriva nessuna replica ufficiale. Ma la notizia dell’annullamento, sommata alla contraddizione con il cartellone ufficiale, solleva più di una perplessità sulla gestione delle iniziative culturali pubbliche in città. E riapre il dibattito – mai sopito – su quali siano le priorità culturali di chi amministra Marsala.