Marsala, salta la fiera “Il mare colore dei libri”. Il Comune replica

Il rischio incendi, l'acqua che manca, la terra abbandonata: l'estate in Sicilia

In Sicilia, ormai, le stagioni non si misurano più in mesi, ma in emergenze. E ogni estate, in particolare, è un ritorno al futuro climatico: secco, rovente, infuocato. Perché ogni anno, puntuale, ci si presenta con un copione...