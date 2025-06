Marsala, addio a Girolamo “Mummino” Amato: aveva 87 anni. “Ha lasciato un esempio”

Marsala saluta Girolamo Amato, per tutti affettuosamente "Mummino", scomparso all’età di 87 anni. Nato il 19 settembre 1937 a Marsala, viveva in Contrada Pastorella, dove si è spento il 29 giugno 2025, circondato dall’amore della sua famiglia.

Una vita semplice e profonda, segnata da affetti sinceri e dalla stima di chiunque lo abbia conosciuto.



Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i nipoti e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

La camera ardente è stata allestita presso l’abitazione di famiglia.



Il funerale sarà celebrato lunedì 30 giugno 2025 alle ore 10:30 presso il Santuario del Santo Padre delle Perriere, a Marsala.



La salma sarà tumulata nel cimitero di Petrosino.

Il figlio Enzo Amato ha voluto ricordarlo con parole che raccontano meglio di ogni altra cosa il senso di questa perdita:

“Oggi è volato in cielo il mio papà. Il mio Mummino, Girolamo Amato. Il papà più buono del mondo.

A dirlo non sono solo io, che sono suo figlio. Lo direbbe anche mia mamma, lo direbbe mio fratello, lo direbbero i suoi nipoti.

Ma oggi, in queste ore di dolore, sono tutte le persone che stanno venendo a casa a ricordarcelo: ‘Era un uomo buono. Forse il più buono che abbia mai conosciuto’.

Papà non ha lasciato solo ricordi. Ha lasciato un esempio.”