"Erice zona franca per chi abbandona rifiuti"

30/06/2025 11:45:00

"Mentre a Trapani è in corso una vera e propria campagna contro chi sporca – con droni in volo e inviti a segnalare i trasgressori alla polizia municipale – ad Erice la situazione è ben diversa. In località San Giuliano, l'amministrazione comunale ha scelto un'altra strada: affidare per due anni a una ditta esterna la pulizia settimanale delle strade. Una vera resa ? Pare di sì".

E' quanto denuncia il consigliere comunale di Erice Vincenzo Maltese che parla di "zona franca dove non vi sono trasgressori (reato ambientale) e quelli che trasgrediscono....appunto la fanno "franca"! Il costo? Anche per il solo mese di maggio troviamo fatture per circa 120.000 euro, ovviamente a carico dei cittadini. Nessun "dato distorto"".

"Mentre da una parte si punta su prevenzione e controllo, dall’altra si continua a spendere cifre importanti per ripulire...sempre dopo. Con aumenti della Tari" conclude il consigliere di opposizione.