Marsala, ok del Consiglio al nuovo regolamento per il sostegno a chi si cura fuori Regione

01/07/2025 16:18:00

Il Consiglio Comunale di Marsala ha approvato il nuovo Regolamento sugli interventi economici e di solidarietà sociale, destinato a offrire un concreto supporto ai cittadini costretti a recarsi fuori dalla Sicilia per ricevere cure mediche non disponibili nel territorio.

A comunicarlo è il presidente della Commissione Servizi Sociali, Nicola Fici, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: “Il regolamento, così come emendato dalla Commissione, prevede l’erogazione di contributi economici per spese di viaggio, vitto e alloggio ai concittadini costretti a spostarsi fuori Regione per motivi di salute, anche in assenza di una preventiva istanza presentata all’ASP di Trapani”.

Il sostegno potrà essere esteso anche agli accompagnatori di minori o persone disabili, garantendo così una maggiore inclusività e attenzione alle fragilità.

Durante i lavori della Commissione, Fici ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale, ringraziando il dirigente dott. Quartararo, l’ex assessora Giusi Piccione, il direttore del Distretto sanitario di Marsala dott. Ferrari, il responsabile delle Cure Primarie dott. Alparone, e l’avv. Cappitelli, funzionario dell’ASP.

Tra le novità approvate, anche un emendamento proposto dal consigliere Flavio Coppola, che prevede un contributo economico per le procedure di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), oggi incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

“Un risultato importante – conclude Fici – che dimostra come il lavoro sinergico e attento della Commissione possa tradursi in misure concrete di sostegno per chi vive situazioni di difficoltà sanitaria”.