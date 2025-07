Buongiorno24 del 2 Luglio 2025

02/07/2025 09:11:00

mercoledì 2 luglio 2025

A Favignana i Carabinieri hanno arrestato due uomini di 32 e 47 anni sorpresi con diverse dosi di cocaina e una cospicua somma di denaro durante un controllo stradale. Entrambi sono stati sottoposti all’obbligo di dimora a Erice e Trapani, con divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

Momenti di paura ad Alcamo, dove un 28enne già noto alle forze dell'ordine ha fatto irruzione in un centro scommesse del centro cittadino, minacciando dipendenti e clienti. Dopo aver preso con la forza dieci euro dalla cassa, l’uomo è stato rapidamente individuato e arrestato dai Carabinieri, grazie alle immagini di videosorveglianza. Ora è agli arresti domiciliari.

A Marsala, una buona notizia per chi è costretto a curarsi fuori dalla Sicilia. Il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento che garantisce contributi per le spese di viaggio, vitto e alloggio, estesi anche a chi accompagna minori o persone con disabilità. Previsti aiuti anche per le coppie che ricorrono alla Procreazione Medicalmente Assistita.

La sanità trapanese è ancora sotto accusa. Salgono a 19 gli indagati dell’ASP per i gravi ritardi nella consegna dei referti istologici. Due pazienti oncologici sono deceduti, e le indagini della Procura di Palermo, supportate dai Nas, parlano apertamente di “ritardi sistemici”. Coinvolti medici, tecnici e infermieri.

A Trapani, lotta dura agli incivili dei rifiuti. Il Comune inaugura ufficialmente il nuovo centro operativo della Polizia Locale dotato di un drone già operativo, capace di individuare chi abbandona spazzatura in modo illecito, anche di notte. "A tia taliu", ti sto guardando, è la nuova campagna che accompagna multe salate fino a 10.000 euro.

Ennesima giravolta politica a Marsala: il sindaco Massimo Grillo richiama in Giunta Donatella Ingardia, dirigente scolastica che aveva congedato solo poche settimane fa. Nel frattempo, il centrodestra marsalese si compatta e rilancia con un nuovo slogan: "Scriviamo insieme una nuova storia per la città", preparando il terreno per le elezioni del 2026.

Infine, ambiente e volontariato protagonisti sul litorale di Sibiliana: oltre 50 persone hanno partecipato alla seconda giornata della raccolta "Plastic Free", coinvolgendo associazioni, cittadini, giovani stranieri ospiti del SAI di Petrosino e amministratori locali.

