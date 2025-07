Castellammare del Golfo piange Anna Sarcona, morta improvvisamente a 53 anni

02/07/2025 08:19:00

È un dolore profondo quello che ha colpito la comunità di Castellammare del Golfo per l’improvvisa scomparsa di Anna Sarcona, 53 anni, stroncata da un malore mentre si trovava nelle Marche.

Anna si era trasferita da tempo nel nord Italia, ma era rimasta nel cuore di chi l’aveva conosciuta nella sua città natale. A Castellammare tutti ricordano il padre Nicola Sarcona, storico venditore ambulante di pesce, figura molto nota in paese.

La tragedia si è consumata a Pianello Vallesina, in provincia di Ancona, dove Anna lavorava come barista in un centro estetico. Una vita fatta di lavoro, sorrisi e relazioni sincere, che si è spezzata all’improvviso.

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, Anna si è sentita male mentre era con il compagno. Inutili i soccorsi, nonostante l’intervento tempestivo: non c’è stato nulla da fare. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità marchigiana dove la donna viveva e lavorava, così come Castellammare, dove ancora oggi in molti la ricordano con affetto.

«Era sempre gentile e disponibile, aveva una parola buona per tutti», raccontano i colleghi e i clienti. «Non ci sembra vero. Era la persona che incontravi ogni mattina con il sorriso. È un dolore enorme».

I familiari, ancora sotto shock, chiedono rispetto e vicinanza in questo momento di profondo lutto. Saranno comunicate a breve le date dei funerali, che potrebbero svolgersi tra le Marche e la Sicilia. Anna lascia un grande vuoto, ma anche una scia di affetto che attraversa due comunità distanti, ma oggi unite dal dolore.