Al via al Tempio di Segesta la terza edizione del Festival Intrecci Narrativi

03/07/2025 15:33:00

E’ iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione del Festival Intrecci Narrativi, giunto alla terza edizione e promosso dall’Associazione per l'Arte in collaborazione con Ottantunocento, con la direzione artistica di Vito Lanzarone.

La prima serata della rassegna di musica e letteratura, che si svolge all’interno del Tempio di Segesta, è in programma venerdì 11 luglio alle ore 20.00 e ha come tema “Esordire è come nascere”. Un’apertura dedicata agli esordienti, con la presenza di quattro fra i migliori esordi nel panorama della narrativa italiana: Saba Anglana, Valerio Mieli, Giuliana Salvi e Leonardo San Pietro, che si stanno affermando sempre di più sia nelle classifiche di vendita che per la critica letteraria.

Non si nasce una seconda volta, così come non si scrive il primo libro se non una volta: la voce, le idee, i temi del primo libro determineranno la vita intera di uno scrittore. Assieme a questi protagonisti dell’evento, Anglana, Mieli, Salvi e San Pietro, sarà presente per moderare la serata Valentina Farinaccio. Letture a cura di Stefania Blandeburgo e musica a cura di Francesca Fundarò (violoncello) e Antonella Scalia (viola). Questa prima serata del Festival si aprirà con un omaggio dedicato al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri, per celebrare cento anni dalla sua nascita. Saba Anglana è cantante, attrice e scrittrice. I suoi album musicali compongono idealmente il suo albero genealogico tra Italia e Africa Orientale. Ha portato in scena il suo monologo teatrale “Mogadishow” e lo spettacolo musicale “Abebech - Fiore che sboccia. Storia di identità, preghiera e guarigione”.

“La signora Meraviglia” (Sellerio) è il suo primo romanzo. Valerio Mieli è regista, sceneggiatore e scrittore. E’ vincitore del David di Donatello e del Nastro d’argento 2009 per la sua opera prima “Dieci inverni”, tratto dal libro omonimo, e del premio del pubblico alle Giornate degli Autori del festival di Venezia 2018 per il film “Ricordi?”, con Luca Marinelli. “Scelgo tutto” (La Nave di Teseo) è il suo primo romanzo. Giuliana Salvi è nata a Roma nell'aprile del 1988, e dopo un master in Sceneggiatura e Produzione audiovisiva ha iniziato a lavorare nell'audiovisivo come redattrice e ricercatrice per case di produzione di documentari.

Contemporaneamente ha scritto articoli di approfondimento per alcune riviste online. “Clementina” (Einaudi) è il suo primo romanzo. Leonardo San Pietro è laureato in Culture e Letterature del Mondo Moderno, frequenta la magistrale di Scienze Linguistiche a Bologna, città in cui vive e ha pubblicato i suoi primi racconti su «Domani» e su «’tina», la rivista di Matteo B. Bianchi dedicata agli esordi. “Festa con casuario” (Sellerio) è il suo primo romanzo.

Valentina Farinaccio è una scrittrice. Nel 2022 ha pubblicato "Non è al momento raggiungibile", il suo terzo romanzo per Mondadori. Collabora, fra gli altri, con d la Repubblica, U la Repubblica e Il Venerdì di Repubblica. È autrice della canzone "Una pancia", che nel 2021 ha partecipato allo Zecchino d'oro. Per Chora Media, Il Salone del libro di Torino, e thePeriod, ha scritto e condotto diversi podcast.

L’evento si realizza in collaborazione con Ottantunocento - Consulenza culturale di Giusi Migliaccio e Serena Ferraiolo, con il Parco archeologico di Segesta, BCC – BANCA DON RIZZO e Agriturismo Tenute Plaia, e con il sostegno della REGIONE SICILIANA – Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione sul sito: www.associazioneperlarte.it/prenota/