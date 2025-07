Contessa Entellina, torna il “Terre Sicane Wine Fest”

03/07/2025 16:35:00

Torna a Contessa Entellina, in provincia di Palermo, il “Terre Sicane Wine Fest”, manifestazione che dal 25 al 27 luglio porterà tra le colline dell'entroterra siciliano un fitto calendario di appuntamenti dedicati al vino, alla cultura enogastronomica e alla valorizzazione del territorio.

Un festival giunto alla settima edizione e ormai diventato punto di riferimento per chi cerca un’esperienza autentica tra i vigneti e i sapori delle Terre Sicane.

Masterclass, banchi d’assaggio, spettacoli, musica dal vivo e itinerari alla scoperta del patrimonio locale animeranno la tre giorni, con un programma pensato per coinvolgere sia appassionati di vino sia visitatori attratti da un turismo lento e consapevole.

«Vedere il “Terre Sicane Wine Fest” raggiungere la settima edizione è un'emozione – commenta il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera – ma anche la conferma che puntare su vino, cultura e territorio è stata una scelta vincente. È il successo di un progetto che ha creduto fin dall’inizio nel potenziale straordinario delle nostre Terre Sicane».

L’obiettivo, d'altronde, è chiaro: accendere i riflettori su produzioni enologiche spesso piccole, ma di qualità altissima, che faticano a raggiungere i grandi mercati. Da qui l’idea di un festival che mettesse insieme vino e racconto del territorio, facendo da volano a un enoturismo in crescita.

«Quest’anno – anticipa Spera – avremo masterclass potenziate con gemellaggi e ospiti di rilievo, un focus dedicato alla sostenibilità in viticoltura, degustazioni con le migliori etichette locali e proposte gastronomiche legate ai prodotti del territorio, accompagnate da spettacoli e musica dal vivo». A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Gori Sparacino, direttore della Strada del vino Terre Sicane, che riunisce i Comuni di Contessa Entellina, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce, attraversati da ben cinque denominazioni d’origine siciliane.

«Eventi come questo – spiega Sparacino – sono fondamentali per far emergere l’identità di territori spesso periferici, ma ricchissimi di valore. Lì dove l’abbandono è una minaccia concreta, il turismo enogastronomico può diventare una risposta forte e concreta». Anche quest’anno il festival si articolerà tra il centro urbano di Contessa Entellina, con iniziative gratuite e spettacoli, e il suggestivo Chiostro dell’Abbazia Santa Maria del Bosco, risalente al XIV secolo. Proprio qui, sabato 26 luglio, è in programma la serata clou tra degustazioni, cucina d’autore e spettacoli, con ingresso a pagamento.

I biglietti, al costo di 25 euro, sono già disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.tswf.it.