Al via la navetta gratuita per Alcamo Marina

03/07/2025 09:00:00

È partito il 1° luglio il servizio gratuito di bus navetta tra Alcamo e Alcamo Marina, attivo per tutta la stagione estiva fino al 7 settembre. Il collegamento, affidato dal Comune alla Global Services Mobility di Trapani, sarà utile sia per residenti che per turisti che vorranno raggiungere la località balneare senza usare l’auto.

Il servizio prevede anche corse straordinarie l’8 settembre, in occasione della Festa della Madonna dell’Alto, e il 1° e 2 novembre, per la Commemorazione dei Defunti.

«Un’iniziativa utile – commenta l’assessore alla Viabilità Vito Lombardo – per incentivare l’uso del mezzo pubblico e agevolare gli spostamenti, soprattutto per chi ha difficoltà a muoversi autonomamente».