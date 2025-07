Caso Vultaggio, la replica del portavoce: “Non ho creato io quella pagina Facebook”

03/07/2025 08:00:00

Dopo l’articolo pubblicato da Tp24 sul cosiddetto “Vultaggio-gate” e sull’esposto presentato dal consigliere Fileccia in Procura, arriva la replica del diretto interessato. Il portavoce del sindaco Giacomo Tranchida, Pietro Vultaggio, ci ha scritto per smentire un passaggio del pezzo che attribuiva a lui la creazione della pagina Facebook “Portale per la comunicazione di disservizi a carico del Comune di Trapani”.

Ecco la sua precisazione, che pubblichiamo integralmente.

“Cara Redazione Tp24,

Vi contatto in merito ad un articolo scritto da voi e che mi riguarda dal titolo “Trapani, Fileccia porta il caso Vultaggio in Procura: ‘Altro che portavoce, fa l’amministratore’”.

Nel vostro articolo si legge che io avrei aperto da poco una pagina Facebook denominata ‘Portale per la comunicazione di disservizi a carico del Comune di Trapani’. Per inciso, basta andare tra le informazioni della citata pagina Facebook per leggere che tale pagina è stata aperta nel 2017 e sicuramente non da me. (allego foto, ma potete consultare benissimo voi). Poi, semplicemente, il mio video che si trova su tale pagina, così come tanti altri video ed articoli di altre persone fisiche o giuridiche, è semplicemente condiviso. Io non sono amministratore e creatore di questa pagina! Vi invito a verificare meglio.

Al fine di evitare fraintendimenti a chi legge ed al fine di non far passare messaggi sbagliati, chiedo a voi una rettifica del testo di questo articolo e la pubblicazione di questa mia nota di replica. Grazie.

Distinti saluti,

Pietro Vultaggio”