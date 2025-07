L'AST è una società in House della Regione. Figuccia (Lega): "Ora stabilizzare il personale"

03/07/2025 22:00:00

“L’Ast da oggi diventa società in house. Un risultato importante, considerato che è una delle più antiche partecipate della Regione e con un alto numero di dipendenti. I complimenti vanno al governo regionale e al presidente dell’Ast, Alessandro Virgara, per avere saputo affrontare una fase difficile”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, in merito all’Azienda siciliana trasporti da oggi società in house della Regione.

“So che c’è la volontà di garantire i livelli occupazionali e il personale interinale, che purtroppo ha avuto rinnovi contrattuali a singhiozzo, l’ultimo dei quali fino al 21 luglio – sottolinea Figuccia -. Dopodichè, i lavoratori precari avranno un ulteriore rinnovo per almeno un trimestre, durante il quale l’azienda, valutando le esperienze pregresse di questo personale all’interno dell’azienda, potrà avviare le procedure concorsuali per l’assunzione definitiva”.

Ternullo (FI): "Incardinato ddl su incompatibilità tra cariche di assessore e deputato regionale" - "Esprimo grande soddisfazione per l’incardinamento in Senato del ddl che interviene sull’incompatibilità tra le cariche di assessore e deputato regionale della Regione Siciliana. Il provvedimento, a firma dei presidenti Gasparri e Malan, e del quale sono relatrice, rappresenta un passo fondamentale per garantire trasparenza, correttezza e buon funzionamento dell’amministrazione regionale, in linea con quanto già avviene in alcune regioni a statuto ordinario. Il disegno di legge, che modifica lo statuto regionale della Sicilia, introduce l’incompatibilità tra i due ruoli, stabilisce tempi certi per la scelta e prevede la sospensione automatica dall'ufficio di deputato per la durata dell'incarico di assessore, salvo il rientro in carica nel Parlamento siciliano alla scadenza del mandato di governo. Porto avanti questa battaglia di chiarezza e trasparenza con determinazione, auspicando una rapida approvazione per garantire istituzioni siciliane sempre più limpide e coerenti”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo in merito al ddl incardinato in Prima commissione al Senato e per il quale è relatrice.