Marettimo Film Fest 2025: cinema, ambiente e cultura nelle isole Egadi

03/07/2025 09:40:00

Marettimo Italian Film Fest torna dal 14 al 19 luglio, portando proiezioni e dibattiti sull'isola di Marettimo, nel territorio comunale di Favignana. L'iniziativa, organizzata dall’associazione SoleMar Eventi con il patrocinio del Comune di Favignana, propone una rassegna di film, documentari e cortometraggi italiani, con incontri pubblici e riconoscimenti dedicati al settore audiovisivo.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, coinvolge le piazze di Scalo Nuovo e Scalo di Mezzo, dove si alterneranno le proiezioni serali e gli appuntamenti con attori, registi e professionisti del cinema e della televisione. Tra i momenti centrali, il Premio “Stella Maris”, assegnato da una giuria a figure di spicco del panorama italiano, con l’obiettivo di valorizzare narrazioni legate alla quotidianità del Paese.

Oltre alla programmazione cinematografica, il festival affronta anche tematiche ambientali come il cambiamento climatico e la pesca sostenibile, con una serie di incontri dedicati alla salvaguardia del patrimonio marino dell’arcipelago.

In parallelo, l'iniziativa apre una finestra sull'enogastronomia delle Egadi, riservando uno spazio ai prodotti tipici locali.



Il Marettimo Italian Film Fest prosegue così nel suo percorso di consolidamento, contribuendo alla valorizzazione culturale e ambientale dell’intero arcipelago delle Egadi.



