4 Luglio: ius scholae, la manovra di Trump, tregua vicina a Gaza

04/07/2025 07:22:00

E' il 4 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Tajani sta pensando di votare una legge sullo ius scholae assieme all’opposizione. Lega e Fdi non ne vogliono sapere. In altri tempi, per una cosa del genere, sarebbe caduto il governo

• A Washington la Camera ha approvato la manovra finanziaria di Trump, con meno tasse ai ricchi, tagli al Medicaid, e altro. Grande successo per il presidente. I suoi hanno gridato: «U-s-a! U-s-a!» e hanno invocato un terzo mandato

• La tregua a Gaza sembra vicina, mancherebbe solo la firma sulla bozza dell’accordo. L’obiettivo è consentire a Netanyahu l’annuncio del cessate il fuoco il prossimo lunedì, a Washington

• Trump e Putin hanno parlato al telefono per circa un’ora: Putin gli ha detto che in Ucraina lui non si fermerà finché «le cause all’origine della guerra non saranno eliminate»



• Il Commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič è stato ricevuto a Washington con tutti gli onori dal segretario al Tesero statunitense Scott Bessent, e non solamente, come era previsto, da quello al Commercio Howard Lutnick

• Il Papa ha autorizzato l’inserimento nel messale romano di un nuovo formulario per una Missa pro custodia creationis, messa per la custodia del Creato

• La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso di Ramy Elgaml: sono indagati sia il carabiniere che guidava l’auto, sia l’amico che fuggiva assieme a lui

• Ieri Mps ha indicato una soglia minima del 35 per cento per l’offerta di scambio su Mediobanca

• A Wimbledon Jannik Sinner ha battuto il serbo-australiano Vukic in un’ora e 40 minuti con un punteggio di 6-1 6-1 6-3

• L’anniversario di Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega

• Ryanair aumenterà di 5 centimetri le misure del bagaglio che è consentito portare in cabina

• Salvini ha firmato il decreto che definisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock, un sistema che impedisce l’avvio del veicolo se il guidatore non supera un test dell’alito. Sarà obbligatorio per i conducenti già sanzionati

• L’ayatollah Khamenei non si è ancora fatto vedere in pubblico

• Diogo Jota, 28 anni, calciatore portoghese, centrocampista del Liverpool, durante una vacanza in Spagna è morto in un incidente con la sua Lamborghini

• L’ex falconiere della Lazio Juan Bernabé ha aperto un profilo su OnlyFans

• Checco Zalone ha annunciato il suo nuovo film, Buon Camino, che uscirà il 25 dicembre

• Sandro Tonali, 25 anni, centrocampista della Nazionale e del Liverpool, ha sposato l’influencer Giulia Pastore, sua storica fidanzata

• È morto l’attore Michael Madsen (68 anni), attore feticcio di Tarantino. Visto in Le Iene, Kill Bill 2, The Hateful Hate e C’era una volta a …Hollywood. Trovato senza vita nella sua casa di Malibu: arresto cardiaco, ha riferito il suo agente

• Sono anche morti l’imprenditore Ignazio Baldan (86), lo sciatore Teresio Vachet (88) e il cane antidroga Fancy (8)



Titoli

Corriere della Sera: Putin a Trump: «Non mi fermo»

la Repubblica: Trump non ferma Putin

La Stampa: Trump-Putin, l’Ucraina trema

Il Sole 24 Ore: Meno tasse e più tagli, ok al bilancio Usa / Crescono gli occupati, sale Wall Street

Avvenire: Putin non molla

Il Messaggero: Putin a Trump: non arretriamo

Qn: Putin al telefono con Trump: / negoziamo, ma zero rinunce

Il Fatto: La destra salva la clinica / “insanabile” di Angelucci

Leggo: Putin a Trump: «Non ci fermiamo»

Libero: Il colpo dello Strega

La Verità: La Consulta ora vuole liberare / i clandestini rinchiusi nel Cpr

Il Mattino: A Scampia il Polo per la terapia genica

il Quotidiano del Sud: Pm separati dai giudici / primo sì anche al Senato

il manifesto: Nobel per la guerra

Domani: Putin-Trump, telefonate a vuoto / «In Ucraina non arretriamo»