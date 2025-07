 Calatafimi Segesta: firmato il contratto per la messa in sicurezza dell’ingresso della città 

04/07/2025 16:00:00

Un passo importante per il futuro di Calatafimi Segesta è stato compiuto all’interno del Palazzo Comunale. È stato infatti firmato il contratto con la Messina Group srl, impresa vincitrice del bando da circa 1,1 milioni di euro, per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area d’ingresso della città, oggi classificata come zona a elevato rischio idrogeologico.

A curare l’iter contrattuale sono stati la segretaria comunale, dott.ssa S. Sala, e il responsabile del settore Lavori Pubblici, ing. S. Bonaiuto. Alla firma hanno preso parte anche il sindaco Francesco Gruppuso, il vicesindaco Fascella, l’assessore ai Lavori Pubblici F. Ferrisi, oltre al legale rappresentante della ditta esecutrice, Michele Messina, e al direttore tecnico dell’impresa, ing. Santo Battaglia.

I lavori partiranno entro la fine di luglio e avranno una durata stimata di circa sei mesi. L’intervento prevede opere di consolidamento idrogeologico e, contemporaneamente, la valorizzazione estetica e funzionale dell’area, con nuovi viali alberati, illuminazione a LED, aree attrezzate con gazebo, spazi verdi per il relax e un parco giochi.

Una volta completata, l’area permetterà un collegamento diretto e sicuro tra il parcheggio esistente e le strutture comunali del Palasegesta e del centro diurno “Tiro a Segno”, migliorando l’accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici.

Il terreno su cui sorgerà il nuovo ingresso della città è stato acquistato grazie agli stessi fondi del progetto, inizialmente avviato con risorse del PNRR e poi trasferito sotto la gestione del Ministero dell’Interno.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo traguardo – ha commentato il sindaco Gruppuso –. È un’opera fortemente voluta da questa amministrazione, non solo per migliorare il volto della città, ma soprattutto per mettere in sicurezza un’area critica e tutelare le strutture pubbliche che vi insistono. Questo progetto è il frutto di un lavoro lungo e determinato, e rappresenta un’altra tappa della nostra strategia di rigenerazione urbana e ambientale”.