Caldo africano in Sicilia. Domani attesi 36° a Palermo

Continua l’ondata di caldo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso n.132, valido dalla mezzanotte del 5 luglio per le successive 24 ore. Per la città di Palermo permane il livello massimo di allerta per le...