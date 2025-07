Domani il congresso regionale di Europa Verde con Bonelli e Orlando

04/07/2025 20:50:00

Domani, sabato 5 luglio 2025 alle ore 10.00, presso la sala congressi dell’Hotel Piazza Borsa in via Cartari 18 a Palermo, si terrà il Congresso regionale di Europa Verde Sicilia. Un momento fondamentale per il rilancio del progetto ecologista nell’isola, nel segno dell’impegno per la giustizia ambientale e sociale.

All’iniziativa prenderanno parte l’on. Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, e l’on. Leoluca Orlando, figura storica della politica siciliana.

Hanno inoltre preannunciato la loro partecipazione Pierpaolo Montalto, della segreteria regionale di Sinistra Italiana, i rappresentanti regionali del Partito Democratico, +Europa, Partito Socialista Italiano, Movimento 5 Stelle, Controcorrente e CGIL, in un’ottica di confronto e costruzione di un’alleanza progressista e democratica, capace di mettere al centro la transizione ecologica e i diritti.