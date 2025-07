   Pantelleria, nuovo volto per l’ufficio postale di via Edmondo De Amicis

04/07/2025 20:25:00

Ha un nuovo aspetto l’ufficio postale di via Edmondo De Amicis, interessato nei mesi scorsi da una serie di lavori di manutenzione nell’ambito del “Piano Decoro”, il progetto nazionale che ha coinvolto diverse sedi postali in tutta Italia, comprese 17 nella provincia di Trapani.

Gli interventi hanno riguardato in particolare il risanamento e l’impermeabilizzazione dell’area esterna del portico, con l’utilizzo di materiali resistenti agli agenti atmosferici. Anche gli spazi interni, sia destinati al pubblico sia al personale, sono stati oggetto di interventi di manutenzione e ritinteggiatura, così come la facciata esterna. In questo contesto è stato preservato e valorizzato il murales realizzato nel 2017 dall’artista Emanuele Poki, che raffigura elementi caratteristici dell’isola, come i capperi e gli asini panteschi.

Il progetto, avviato alla fine del 2024, prevede il miglioramento delle condizioni strutturali e funzionali degli edifici, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più accoglienti e funzionali. A Pantelleria, l’intervento si colloca in un momento di particolare afflusso turistico, contribuendo a migliorare l’esperienza dei visitatori e dei residenti.

L’ufficio resta operativo secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35. Resta inoltre attivo lo sportello automatico Postamat, accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.