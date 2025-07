Trapani Rugby premiato a Palazzo D’Alì: «Insegna i veri valori dello sport»

04/07/2025 19:15:00

Un riconoscimento speciale per il Trapani Rugby, ricevuto ieri pomeriggio in Sala Sodano a Palazzo D’Alì dall’assessore allo Sport, Emanuele Barbara. La squadra, che da anni promuove il rugby sul territorio, è stata premiata per il suo impegno non solo sportivo ma anche sociale.

«Il Trapani Rugby rappresenta un esempio concreto dei valori più autentici dello sport – ha dichiarato Barbara – come la solidarietà, la disciplina e la passione. Valori che questa realtà locale incarna quotidianamente con il suo lavoro e la dedizione verso la comunità».

La società ha espresso gratitudine per l’attenzione ricevuta, ribadendo la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale per far crescere ulteriormente la pratica del rugby a Trapani, anche come strumento di inclusione e coesione sociale.