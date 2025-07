5 Luglio: il botto di Roma, Meloni contro lo ius scholae, verso la tregua a Gaza

05/07/2025 08:31:00

E' il 5 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Roma, per via di una fuga di gas in un’autocisterna, è esploso un benzinaio nel quartiere Prenestino. Il botto si è sentito in tutta la città. Ci sono 45 feriti

• Meloni si è collegata a distanza con il Forum in masseria presentato da Vespa e ha detto che lo ius scholae «non è nel programma di governo» (sul tema nei giorni scorsi Tajani aveva ventilato un’intesa con il Pd)



• Hamas ha dato una risposta «positiva» al piano americano per una tregua a Gaza. Il piano dovrebbe essere annunciato da Trump nelle prossime ore

• Il Financial Times ha scritto che la Boston Consulting Group ha lavorato a un piano per la ricostruzione Gaza: uno degli scenari prevedeva di deportare 500 mila palestinesi fuori dalla Striscia, con un «bonus trasloco» di 9 mila dollari a testa

• In Ucraina i russi stanno usando armi chimiche come gas lacrimogeni e cloropicrina. Lettonia, Estonia, Lituania e Polonia si sono ritirate dalla convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo

• Trump ha telefonato a Zelens’kyj, e gli ha detto che lo aiuterà a difendere i cieli di Kiev

• Andrei Badalov, 62 anni, vicepresidente della Transneft, la piu grande compagnia di oleodotti della Russia, è morto ieri a Mosca cadendo dal diciassettesimo piano del grattacielo dove abitava

• Trump si è vendicato di Musk: nel «Big Beautiful Bill» ci sono tagli agli incentivi per le auto elettriche

• Il commissario europeo al Commercio Maroš Šefčovič è tornato a Bruxelles dopo i coloqui con gli americani. Un accordo sui dazi sembra allontanarsi e Trump ha minacciato di colpire l’agricoltura europea con tasse del 17 per cento

• L’afa che ha arroventato l’Italia tra oggi e domani allenterà la presa

• Ieri, in Questura a Milano, è proseguito l’incidente probatorio per il caso di Garlasco

• Anatolij Trofimov e Tatiana Zemliakova, 67 e 57 anni, sono in Italia per conoscere la verità sulla morte della loro figlia Anastasia, trovata senza vita il 7 giugno a Villa Pamphili con la figlia Andromeda

• Salvini voleva far salire i pedaggi delle autostrade ad agosto, ma poi ci ha ripensato

• I sindacati hanno indetto un nuovo sciopero dei treni, il 7 e l’8 luglio

• C’è chi fa il nome di Arianna Meloni come candidata del centrodestra a sindaco di Roma

• Le opere d’arte di Fausto e Lella Bertinotti, inclusi due Mao di Andy Warhol, sono state battute all’asta a Milano. La coppia ne ricaverà circa 250 mila euro

• Il consiglio comunale di Braunau am Inn, la città natale di Hitler, ha votato per cambiare il nome a due strade finora intitolate al compositore Josef Reiter e al comico Franz Resl, entrambi membri e grandi sostenitori del Partito nazista

• A Venezia i pro-Pal hanno tentato di picchiare un professore, ma lui conosceva le arti marziali e li ha messi in fuga

• Loredana Canò, ex compagna di cella di Patrizia Reggiani, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi per peculato e circonvenzione di incapace. Si era approfittata della fragilità psichica di Lady Gucci per installarsi in casa sua, metterla contro le figlie e spillarle un sacco di soldi

• Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da un soppalco nell’azienda in cui stava lavorando come stagista, a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone

• Alle porte di Pisa una donna di 50 anni è stata azzannata al volto dal rottweiler adulto di famiglia

• La Grazia, ultima opera di Paolo Sorrentino, sarà il film di apertura della 82esima Mostra del Cinema di Venezia

• Ieri sera al Principality Stadium Cardiff, in Galles, gli Oasis si sono esibiti per la prima volta dal 28 agosto 2009, giorno in cui i fratelli Gallagher si divisero dopo l’ennesimo litigio in tour

• Dopo 11 anni Max Allegri è tornato a Milanello come nuovo allenatore del Milan. Si è presentato alle 8.03 al centro sportivo, sorridente

• A Wimbledon sono stati eliminati Mattia Bellucci, Luciano Darderi e, nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Oggi alle 14.30 gioca Sinner, contro Martinez, numero 52 Atp

• Oggi inizia la 112esima edizione del Tour de France

• Nicola Pietrangeli, 91 anni, leggenda del tennis italiano, ricoverato al Gemelli per alcuni accertamenti, ha saputo che il figlio Giorgio è morto all’età di 59 anni (era malato di tumore)

• Sono morti il ciclista francese Jacques Marinelli (100) e il banchiere Angelo Campani (63)



Titoli

Corriere della Sera: Trump e i dazi, minaccia alla Ue

la Repubblica: Il pasticcio / del governo / sui pedaggi

La Stampa: Le bombe di Putin sul dialogo

Il Sole 24 Ore: Clima, già colpito il 57 % delle aziende

Avvenire: Campi e celle roventi

Il Messaggero: La strage sfiorata

Qn: Trump sente Kiev: vi riarmo / Sì di Hamas al piano Usa

Il Fatto: Rai, riforma bloccata: multa Ue di 9 milioni

Libero: Il Pd salva i compagni dai controlli fiscali

La Verità: La soluzione anti caldo del Pd: / più cassa integrazione per tutti

Il Mattino: Sud, crescita record dei porti

il Quotidiano del Sud: Trump «riarma» Zelensky /Dazi, alta tensione Usa-Ue

il manifesto: C’è posta per voi

Domani: Dazi, l’ultima minaccia di Trump / Il Ft: sui prodotti agricoli il 17 per cento