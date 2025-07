Cosa fare nel weekend in provincia di Trapani: arte, musica, teatro e tradizione

05/07/2025 06:00:00

Il primo fine settimana di luglio in provincia di Trapani si preannuncia ricco di eventi, tra arte, musica, teatro e tradizione. Dalle Orestiadi di Gibellina ai festival del gusto, dalle installazioni immersive alle celebrazioni religiose, ecco una guida agli appuntamenti imperdibili del 5 e 6 luglio 2025.

Selinunte tra luci, colori e memoria

A Selinunte, domenica 7 luglio sarà una giornata speciale, tra tecnologia e poesia. Il Parco Archeologico resterà eccezionalmente aperto fino alle 22:30, con ingresso gratuito per tutta la giornata, dalle 9:00 in poi. Alle 20:30 verrà inaugurata “Polemos | Sulla natura”, un’installazione di videoproiezione 4K che trasforma il Tempio E in uno spettacolare schermo multimediale. Il progetto, realizzato da ETT per Vodafone Business Fastweb con il supporto dell’archeologo Clemente Marconi, è un viaggio visivo tra i colori della storia: il bianco dell’origine, il blu del mare, il verde della natura e il rosso del conflitto.

L’installazione farà da introduzione al cartellone Selinunte Estate, ma resterà visitabile anche nei mesi successivi. Un’app mobile ufficiale, con mappe interattive e percorsi personalizzati, amplierà l’esperienza fino alle Cave di Cusa, al Museo del Satiro e al Museo Civico di Castelvetrano. Tra le novità, una sezione letteraria con testi inediti scritti per Selinunte, tra cui un viaggio immaginario con Borges tra le rovine.

Nel Parco, durante tutta la giornata, sarà visitabile anche la mostra “Pericolo Estinzione”, con quindici sculture monumentali di Stefano Bombardieri dedicate agli animali a rischio sparizione. Disponibili visite guidate alle ore 10:00 e 11:00 a cura di CoopCulture, oltre al noleggio bici e a tour in cuffia. Un'esperienza immersiva tra mito, archeologia e innovazione. Info su coopculture.it.

Gibellina tra arte, memoria e grandi spettacoli

Le Orestiadi 2025 entrano nel vivo con un ricco programma che unisce pensiero, musica e teatro. Il 5 luglio, alle 19:30, al Baglio di Stefano, si terrà "Il sogno mediterraneo", una conversazione sull’eredità culturale di Ludovico Corrao. Il giorno dopo, sempre alle 19:30, spazio a "Vite di Rosalia", progetto di Davide Camarrone e Francesco De Grandi.

Alle 21:00, sotto la Montagna di Sale, due spettacoli serali: venerdì 5 il concerto-omaggio a Pino Daniele con Fabrizio Bosso e Julian Olivier Mazzariello; sabato 6 la favola teatrale "Il canto della sirena" di Emma Dante. Biglietti su www.fondazioneorestiadi.it. Intanto continua anche “Photoroad”, festival di fotografia open air, con il tema “Senza tempo”.

Castelluzzo, tra cuscusu e cassatelle

A Castelluzzo, fino al 6 luglio, si celebra il gusto con Terr’eMare, festival dei sapori e delle tradizioni. Showcooking dedicati al cuscusu trapanese e alle cassatelle di ricotta, degustazioni, talk culturali e spettacoli folkloristici per raccontare la Sicilia autentica.

Segesta, il rito del teatro tra le pietre

Il Parco Archeologico di Segesta ospita Ekklesía – Il rito della scena. Sabato 5 luglio, alle 19:00, una tavola rotonda esplora il rapporto tra teatro e paesaggio, seguita dal concerto della band francese Nataverne. Domenica 6, il talk "Io sono energia", e a seguire l’ensemble portoghese Kairós. Eventi gratuiti tra storia e suggestione.

Custonaci, musica e ambiente nella Festa dei Mari

Alla Baia Cornino di Custonaci prosegue fino al 6 luglio la Festa dei Mari. Sabato 5 si esibisce Sasà Salvaggio, mentre domenica si chiude con l’Eco-Missione, i dj Ciccio Barbara, Jeko Castiglione ed Ennesymo, e la premiazione del Premio dei Mari. Ingresso libero.

Marsala tra archeologia e musica

Sabato 6 luglio, alle 21:00, il Museo Lilibeo ospita la rassegna “Lilibeo Incontra” con un incontro su Mozia, tra storia e archeologia. Alle 19:30, invece, le antiche terme del Parco Archeologico faranno da cornice al concerto “La Sicilia incontra il Brasile” con Arabella Rustico e Cainã Cavalcante per l’apertura della rassegna ’a Scurata – Memorial Enrico Russo. Info su www.scurata.it.

Castellammare tra premi e arte collettiva

Sabato 5 e domenica 6 luglio, Castellammare del Golfo si anima con due serate in piazza Castello: prima il Premio Ezio Spiteri, poi una performance collettiva di arte estemporanea che coinvolge artisti e pubblico.

Mazara del Vallo, fede e devozione

A Mazara del Vallo, sabato 5 luglio iniziano le celebrazioni per la Madonna del Paradiso, patrona della Diocesi. Alle 19:00, il rito della discesa dell’effige darà il via ai momenti di preghiera che culmineranno nei prossimi giorni con le solenni processioni.