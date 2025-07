Prima domenica del mese con ingresso gratuito al Parco di Selinunte 

05/07/2025 09:00:00

C’è il bianco da dove tutto ha inizio, e dove tutto ritorna in silenzio; il blu delle acque che racchiudono Selinunte; il verde delle piante che la abbracciano; il rosso degli incontri e del conflitto, che culminano nell’assedio cartaginese. Colori diversi che si insinuano tra le colonne, srotolano il racconto e lo vestono di storie poetiche e luminose: è il nuovo progetto che prende per mano la città antica e la traghetta, con attenzione e rispetto, nel Terzo Millennio. "Polemos | Sulla natura" è un'installazione di videoproiezione in 4K sul Tempio E, che trasforma le forme architettoniche in uno spettacolare schermo multimediale: l’ha realizzata ETT - Industria digitale e creativa del Gruppo Dedagroup – per Vodafone Business Fastweb con il supporto dell’archeologo Clemente Marconi, finanziata dalla Regione Siciliana con fondi PO FESR Sicilia 2014-2020.

Sarà inaugurata domenica prossima alle 20.30 durante la prima domenica del mese a ingresso gratuito, e il Parco resterà eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Ma Polemos non è solo un’installazione: farà da introduzione a tutti gli spettacoli del cartellone Selinunte Estate - che si aprirà l’11 luglio con un concerto del trio Timing Bird per Curva Minore - ed è un racconto complesso che resterà a disposizione dei visitatori. Una app mobile ufficiale di visita, con itinerari personalizzabili, mappe interattive e percorsi che si estendono anche fuori dal Parco, fino alle Cave di Cusa, al Museo del Satiro e al Museo Civico di Castelvetrano. Un’inedita sezione letteraria proporrà – durante la visita, sulla spiaggia sottostante o anche di ritorno dal Parco - opere scritte per Selinunte da giovani autori italiani: racconti evocativi, poesie performative, e un viaggio immaginario con Borges tra le rovine. Sarà anche attivato un virtuale spazio atemporale: una finestra olografica sul Tempio G, che permetterà di sovrapporre la ricostruzione virtuale 3D alle rovine del tempio, restituendo ai visitatori la visione originaria di uno dei più grandi templi greci d’Occidente.

Domenica, quindi, una vera giornata di festa per Selinunte: ingresso gratuito dalle 9 alle 22.30, visite alla mostra “Pericolo Estinzione”, quindici sculture monumentali di Stefano Bombardieri disseminate attorno alla Collina Orientale: animali a rischio sparizione che portano con sé un forte messaggio ambientalista. Sia alle 10 che alle 11 disponibili le visite guidate di CoopCulture alla scoperta dei templi e dell’Acropoli; ed è anche possibile noleggiare le biciclette e indossare le cuffie per una visita su due ruote alla scoperta del Parco. Info su coopculture.it, la biglietteria chiude alle 21.