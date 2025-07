Sanità, accordo tra Regione e case di cura sul budget 2025

05/07/2025 02:00:00

Trovata l'intesa tra la Regione e l'ospedalità privata sul budget per il 2025. Oggi l'assessore alla Salute, Daniela Faraoni, ha incontrato le sigle maggiormente rappresentative degli operatori della sanità privata dell'area delle case di cura, esponendo i contenuti della piattaforma contrattuale.

L'ampio e articolato confronto ha permesso di esplicitare i criteri e i principi su cui si fonda la proposta regionale per l'aggregato, i criteri di costruzione dei budget e quelli di accesso alle risorse individuate per l'alta complessità e per il contrasto alla mobilità passiva (Drg "fuga"). Previsti anche incentivi per tutte le strutture che riescono a intercettare la mobilità extra regionale. Su questa ipotesi, innovativa e volta alla responsabile tutela della salute dei cittadini, è stata condivisa l'intesa prevista dalla normativa regionale vigente.

Verrà assicurata la continuità assistenziale a supporto della sanità pubblica, in particolare nei mesi di agosto e dicembre.

«La sinergia pubblico-privato si conferma ancora una volta il miglior modo per garantire una sanità efficiente – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – capace di rispondere alle giuste esigenze di salute dei cittadini e premiando le strutture in grado di attrarre mobilità da fuori regione. L'intesa raggiunta rappresenta un segnale positivo per tutto il sistema sanitario siciliano. Ringrazio l'assessore Faraoni e gli uffici per l'incessante attività di mediazione e dialogo che ha portato a questo risultato».

«Sono molto soddisfatta per l’intesa trovata oggi – dichiara l’assessore Faraoni – Mi auguro che, in futuro, l’integrazione tra le strutture private e la sanità pubblica diventi sempre più forte. L’obiettivo è lavorare insieme, in un’ottica di sistema, nell'unico interesse di garantire il diritto alla salute dei cittadini».

*****

Cinema, film su Biagio Conte escluso da finanziamenti - «Ho appena appreso dell’esclusione del film su Fratel Biagio Conte dai finanziamenti della Film Commission regionale. Chiederò all’assessore al Turismo di fornirmi tutte le informazioni utili per comprendere le motivazioni di questa decisione». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

*****

Agricoltura, migliaia di istanze per le misure del Psp a sostegno del comparto - Boom di domande per le misure del Psp-Piano strategico nazionale della Pac (Politica agricola comune) a sostegno del comparto agricolo siciliano. Sono 1.696 le istanze accettate dal Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) per la misura “Insediamento giovani agricoltori”. La misura ha una dotazione finanziaria di 78 milioni di euro.

Sono invece 317 le domande accettate per la misura “Reti viarie al servizio delle aree rurali” e 161 quelle relative al bando “Insediamento nuovi agricoltori”. Le due misure hanno una dotazione finanziaria rispettivamente di 65 milioni e 20 milioni di euro.

Infine, sono 164 le istanze per la misura “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”.

«Il successo in termini di adesione delle misure messe in campo dalla Regione - dichiara l’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo - dimostra l’utilità di questi strumenti e l’impegno del governo Schifani che conferma la vicinanza e il sostegno alle aziende agricole».