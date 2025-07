 Emergenza idrica nelle contrade di Marsala: da settimane senz'acqua

05/07/2025 00:00:00

Alcuni cittadini delle borgate marsalesi denunciano una situazione ormai insostenibile per l’assenza prolungata di acqua potabile. La segnalazione arriva da alcune residenti delle frazioni di Ciavolo, Ciavolotto e Digerbato, che lamentano disservizi da oltre tre settimane.

“Buongiorno, vi scriiamo per informare che nelle frazioni Ciavolo, Ciavolotto e Digerbato è da più di tre settimane che non arriva acqua potabile nei rubinetti. Sono solo arrivate le bollette del servizio idrico del Comune di Marsala da pagare, ma siamo senza acqua. Aspettiamo i tre giorni della settimana – martedì, giovedì e domenica – ma non arriva una goccia d’acqua. Speriamo che leggendo questo articolo i dipendenti aumentino la pressione o verifichino se ci sono perdite nella rete.”

Parole che esprimono disagio e frustrazione. Il diritto all’accesso all’acqua potabile, sancito a livello nazionale e internazionale, è oggi messo in discussione da una situazione che ha effetti concreti sulla vita quotidiana dei cittadini.

I cittadini chiedono al Comune di intervenire con urgenza, sia verificando la pressione della rete che controllando l’eventuale presenza di perdite o anomalie tecniche, e di fornire risposte chiare e tempestive ai cittadini coinvolti.