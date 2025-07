Carmelo Palermo: "Riaccendiamo la speranza nel futuro per i giovani di Poggioreale"

05/07/2025 06:00:00

“Un progetto importante, un esempio virtuoso di come si possa rilanciare, dal dramma del terremoto, una comunità e un territorio: qualcosa che, purtroppo, nel Belice non si è mai pienamente realizzato.” Così a Buongiorno24 Carmelo Palermo, sindaco di Poggioreale, presenta l’evento iArt Poggioreale: tre giorni, da oggi fino al 7 luglio, di confronti con antropologi, artisti, rappresentanti istituzionali, mostre di videoarte, installazioni e laboratori creativi. Protagonisti anche i cittadini, di tutte le età, che si raccontano per riannodare il filo di una storia che parte dal terremoto e guarda al futuro.

“Vogliamo esplicitare un’idea, un progetto, un sogno che parte da lontano. Molti anni fa ci sono state diverse occasioni per provare a rilanciare e dare il via al recupero della città antica di Poggioreale. All’interno delle iniziative organizzate il 5, 6 e 7 luglio si parlerà anche di alcuni interventi previsti nel progetto, finanziato dal Ministero della Cultura, che prevede la realizzazione di un percorso in sicurezza, e poi tanti altri interventi per quella che deve essere la rigenerazione culturale e artistica del nostro territorio, che soffre lo spopolamento — non solo Poggioreale, ma l’intera provincia di Trapani.”

Sindaco Palermo, quanti giovani ha perso Poggioreale negli ultimi cinque anni, perché costretti ad andare via?

“Negli ultimi cinque anni il trend è in aumento. I giovani sono andati via per la mancanza di lavoro, ma anche perché è venuta meno la speranza. Noi pensiamo che la speranza possa essere riaccesa, non solo nel Belice, ma in tutta la provincia di Trapani. Crediamo che i giovani possano rimanere. Assieme al sindaco di Salaparuta, lanciamo una proposta: immaginare che Poggioreale e Salaparuta possano diventare città Erasmus. Crediamo che qui ci sia una potenzialità straordinaria, e che si possa anche immaginare una sede periferica per una Facoltà di Agraria o di Architettura. Così si mette in moto un meccanismo straordinario.”

Qui la video intervista completa al sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo e al presidente del consiglio comunale Sandro Ippolito.