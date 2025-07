06/07/2025 02:00:00

Cambio al vertice per il Lions Club di Trapani. Come avviene ogni anno in tutti i 48mila club presenti nel mondo, anche a Trapani dal 1° luglio è entrato in carica il nuovo direttivo per l’anno sociale 2025/2026. Alla guida del club c’è ora Giovanni Cardella, che nel suo discorso di insediamento ha indicato la direzione da seguire: «Il nostro Club ha una storia ricca di successi e un’eredità di progetti significativi. Continueremo a supportare le fasce più deboli, promuovere la cultura e tutelare l’ambiente, ma dovremo anche innovarci e adattarci alle nuove sfide».

Tra le priorità indicate dal nuovo presidente c’è il rafforzamento del legame con l’Unione Ciechi ed Ipovedenti di Trapani, storica missione dei Lions da quasi un secolo. «Ogni anno – ha ricordato Cardella – con campagne di screening, donazioni di occhiali e attività informative abbiamo migliorato la qualità della vita di tante persone. Questo non è solo un service, è il simbolo della nostra missione».

Il primo atto del nuovo anno lionistico sarà dedicato alla raccolta fondi per il progetto “Sight First”, che si occupa di interventi precoci per bambini con deficit visivi. Ma il club non dimentica i nuovi bisogni emergenti, dalle povertà educative al disagio psicologico.

«La presidenza è un ruolo di guida – ha concluso Cardella – ma il vero motore del Club siete voi soci. Ascoltarvi e valorizzarvi sarà il mio compito. Il nostro motto resta “We Serve – Noi Serviamo”: un gesto semplice, ma che dona speranza e cambia le vite».

Il nuovo direttivo del Lions Club Trapani 2025/2026:

Presidente e Presidente GAT: Giovanni Cardella

e Presidente GAT: Giovanni Cardella I Vice Presidente e Presidente GLT: Maria Pia Lucentini

e Presidente GLT: Maria Pia Lucentini II Vice Presidente e Presidente GST: Francesco Giurlanda

e Presidente GST: Francesco Giurlanda Past Presidente e Coordinatore LCIF: Paolo Salerno

e Coordinatore LCIF: Paolo Salerno Segretario : Antonino Arceri

: Antonino Arceri Tesoriere : Giuseppe Catania

: Giuseppe Catania Cerimoniere : Salvatore Crivello

: Salvatore Crivello Censore : Salvatore Ingrassia

: Salvatore Ingrassia Presidente Marketing e Comunicazione : Giorgio Geraci

: Giorgio Geraci Presidente Tecnologie Informatiche : Salvatore Bonfiglio

: Salvatore Bonfiglio Presidente Comitato Soci e GMT : Giorgio Geraci

: Giorgio Geraci Consiglieri: Andrea De Martino, Eugenio D’Angelo, Vito Sanci, Andrea Miceli, Vito Accardo, Giuseppe Occhipinti, Giuseppe Mura