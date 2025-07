 Pantelleria, nuovi disagi: voli cancellati e passeggeri riprotetti via mare

06/07/2025 12:10:00

Ancora disagi nei collegamenti aerei da e per Pantelleria. Anche questo fine settimana, come ormai accade da settimane, si registrano cancellazioni di voli, in particolare da parte della compagnia Volotea. I voli DAT e HelloFly, invece, hanno operato regolarmente.

Le difficoltà, secondo l’assessore ai Trasporti di Pantelleria Federico Tremarco, sono legate agli standard minimi di sicurezza previsti da Volotea per i propri aerei e i propri equipaggi: “I nostri ATR72, per esempio, possono atterrare con una visibilità di 100 metri, ma Volotea richiede almeno 700 piedi, ovvero più di 200 metri”.

I voli Volotea per Bergamo e Verona di sabato mattina sono stati cancellati, ma i passeggeri sono stati riprotetti in nave da Trapani. Anche i passeggeri in arrivo sono stati trasferiti via mare per evitare rischi legati alle condizioni meteo ancora instabili.

La situazione sembra essere migliorata nel pomeriggio: il volo da Venezia è atterrato regolarmente alle 17.45. Resta da capire se e come verranno recuperati i voli saltati in mattinata.