Domenica di incendi in Sicilia. Roghi anche in provincia di Trapani

07/07/2025 09:13:00

Un’altra giornata rovente in Sicilia, non solo per le temperature elevate ma anche per i numerosi incendi che hanno colpito l’isola, con fiamme che hanno richiesto l’intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Tra le province più colpite quella di Trapani, dove due roghi si sono sviluppati ad Alcamo e Partanna, mobilitando squadre antincendio e volontari.

Ad Alcamo, le fiamme sono divampate lungo la SP132, nei pressi della palestra Sport Village, bruciando sterpaglie a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, che hanno richiesto il supporto delle squadre di volontariato attivate tramite la Sala Operativa Unificata Regionale.

A Partanna, un incendio è stato segnalato nella zona del Parco dei Pini. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle squadre di volontari coordinate dal NOPI di Trapani, in supporto ai Vigili del Fuoco per contenere e spegnere le fiamme.

La giornata di domenica 6 luglio ha visto una raffica di incendi in tutta la Sicilia. Roghi anche ad Agrigento (Castrofilippo, Sciacca, Santa Margherita di Belice), Siracusa (Villasmundo, Portopalo di Capo Passero, Lentini e Augusta), Caltanissetta, Catania, Palermo e Ragusa. In molti casi si è reso necessario anche l’uso di mezzi aerei.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile invita alla massima prudenza, ricordando che i roghi mettono in pericolo vite umane, ambiente, attività agricole e patrimonio culturale. È fondamentale collaborare con le autorità e segnalare immediatamente eventuali focolai.

La Sicilia continua a bruciare e l’estate, purtroppo, è ancora lunga.