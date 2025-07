PalaShark, bollette e accuse: il documento del Comune di Trapani che smentisce Antonini

07/07/2025 06:00:00

Il Comune di Trapani ha ripartito i consumi del PalaShark con un criterio di “splittazione” dei conti. Lo dimostra un documento ottenuto da Tp24 che smentisce così le ultime accuse del romano Valerio Antonini.

Il presidente della Trapani Shark, nella conferenza stampa del 4 luglio, aveva puntato il dito contro l’Amministrazione, sostenendo che “non è mai stato effettuato alcuno split delle utenze” e denunciando una richiesta “improvvisa” di oltre 120mila euro di bollette per luce e acqua.

Ma nella lettera firmata dal dirigente comunale Orazio Amenta, inviata il 22 maggio 2025, si legge che il consumo totale della cabina elettrica tra luglio 2023 e aprile 2025 è stato di 529.444 kWh e che all’attività del PalaShark è stato attribuito l’87,79% del totale, pari a 464.916 kWh. Una percentuale calcolata tramite i dati dei contascatti e applicata al costo complessivo di 139.357 euro per l’energia elettrica, da cui deriva la richiesta di rimborso di 122.342 euro.

Il documento rappresenta la prova che il Comune di Trapani ha già ripartito i consumi in base a un criterio tecnico, come previsto dalla convenzione siglata con la società sportiva nell’ottobre 2023.

Antonini, nella stessa conferenza, aveva inoltre ribadito le critiche sulla mancata installazione dell’aria condizionata al PalaShark: “Se mai fossimo arrivati in finale di campionato, non saremmo stati in grado di giocare in questo impianto viste le altissime temperature”. E sul progetto della Cittadella dello Sport aveva parlato di “ostacoli burocratici e politici” che avrebbero compromesso il futuro delle due società.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha risposto annunciando una conferenza stampa per il 10 luglio alle 10 a Palazzo D’Alì, il giorno dopo, sembrerebbe, di una scadenza importante per lo sport locale.

In un post sui social ha scritto: “Tutta la verità. Carta canta”, aggiungendo la citazione di Brecht: “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.

L’incontro servirà, con ogni probabilità, a presentare pubblicamente documenti e atti per chiarire la posizione dell’Amministrazione. Intanto la tensione resta altissima e la partita tra Comune e Trapani Shark si gioca ora a colpi di carte e conferenze.