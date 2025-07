07/07/2025 10:55:00

Venerdì 4 luglio, circondato dall'affetto dei suoi cari, ci ha lasciato il Dott. Ignazio Angileri.



Oltre che fondatore dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Marsala e funzionario presso il Ministero dell'Agricoltura a Roma, ha ricoperto il ruolo di dirigente della locale Condotta Agraria.

Stimato da colleghi e amici, lascia un ricordo indelebile in coloro che hanno avuto il piacere di apprezzarlo per la sua gentilezza, disponibilità e bontà d'animo.

I familiari, nel ricordarlo con infinito amore, ringraziano tutti quanti si sono uniti al loro dolore.