L'estate controvento degli Shark

08/07/2025 06:00:00

La temperatura intorno al Trapani Shark ormai si fa torrida. Non mi riferisco solo ad eventi atmosferici ormai irrespirabili, ma al clima che regna in sede di formazione del nuovo complesso cestistico. Il Plenipotenziario così è stato costretto a scendere in campo, nonostante la calura ed al precipuo scopo di tamponare le, poco rassicuranti, voci che circolano.

Al motto di “Quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo” troviamo un Antonini sempre più ringalluzzito dalle dichiarazioni diffuse via etere che riguardano la sua discesa in campo politico e la formazione di un nuovo partito, stile Musk. Ormai sono solo americani i suoi ispiratori , come americani dovrebbero essere i giocatori in arrivo.

E il Governatore lo fa con l’ormai stile consono e consolidato, Più che durezza, notiamo la solita ruvidità, scabrosità, granulosità, intrattabilità, come d'altronde rientra nel pieno stile di fare informazione. Non più nei comunicati ufficiali del sito, ma direttamente dalla piattaforma X, consolle di comando, control impulse e stanza dei bottoni. Ormai è aperta polemica con uno dei più diffusi giornali della provincia e col suo estensore, definito un “ragazzetto che spara min...ate in pieno stile” , naturalmente non nel suo, del tutto improntato sulla corretta ed urbana informazione. Materia del contendere le ventilate fuoriuscite di due fondamentali giocatori come Notae ed Alibegovic. Per corretta informazione riportiamo le folate epistolari di una governance impegnata , più che ad acquistare, a dover turare le falle aperte da quei rumors che danno in uscita giocatori fondamentali nel nuovo scacchiere granata: “ Né Brescia ci ha mai chiesto Notae, che, per inciso, è INCEDIBILE e senza alcuna uscita a pagamento” , dichiara il Tycoon, sempre più ispirato alla politica trumpiana orientata verso cappellini rossi. E con tono solenne, come se parlasse Zarathustra: “né Alibegovic ha MAI pensato di lasciare il Trapani per andare alla Virtus Bologna. Si precisa che i due giocatori sono vincolati da contratti biennali, cioè , con scadenza fino al 2027 e , quindi, blindatissimi per altre due stagioni." Ma anche Mr. Robinson lo era eppure, attraverso una clausola di salvaguardia, è diretto , come un Concorde, anche se aboliti da tempo, verso Parigi. Passi per Robinson che aveva spuntato un contratto onerosissimo, molto vicino agli 800 milioni ed, a quanto pare, con un ginocchio bisognoso di chirurgia immediata. Incidentale ma non secondario il fatto che nelle casse della Sportinvest entreranno 150 mila euro di buyout e, quindi, si tratterebbe di una operazione molto vicina al milione di euro. Dopo la fuoriuscita di un Horton in gondoleta e di Robinson che dovrà rinviare, per la chiusura della torre di ferro, causa il caldo, la sua visitina al celebre monumento, non poteva permettersi ulteriori fughe dopo aver lanciato la nuova campagna abbonamenti.

La necessità di fare cassa è diventato un imperativo per le far fronte alle immediate incombenze. I prezzi di mercato, ormai saliti alle stelle, impongono sforzi sovrumani a tutte le società e solo i facoltosi come Milano e Bologna possono permettersi, come nel campionato NBA, di operare tra le prime scelte. Agli altri solo gli avanzi e chi è costretto a fare gli straordinari col le coppe europee, dovrà dotarsi di roster che contengano almeno 16 elementi. E non sarà per nulla facile rastrellarli di primissima qualità. Attualmente la campagna acquisti risulta ferma a Jordan Ford, un play di primissima fascia proveniente dalla Dolomiti Energia Trento e di Timmy Allen, un’ala sceso alle nostre latitudini dall’Ostenda, campionato belga. A quanto pare sponsorizzato direttamente da Jasmin Repesa, confermato Coach, anche lui fino al 2027. Sicuramente dopo questi rumors in uscita, la campagna acquisti di Antonini subirà una brusca accelerata e l’impennata dei prezzi definita LIEVE dalla società potrebbe costituire una frenata tra la tifoseria che, giustamente, aspetta che le acque intorbidate da correnti non proprio favorevoli, ritornino a schiarirsi. Per il momento lo spinnaker del veliero granata rimane sotto coperta e va alzato, come suggeriscono i provetti marinai, solo avendo il vento in poppa. Per ora si proceda di bolina, cioè controvento, per le folate contrarie. Il raggiungimento della boa è ancora molto lontano e si procede a zig zag. La Governance , al momento, è più preoccupata a spegnere i venticelli avversi prima che si trasformino in tempesta. E noi , memori di quell’aria rossiniana , in cui il venticello è presentato come “un’auretta assai gentile che dolcemente comincia a sussurrar…” rimaniamo in vigile ed attenta attesa degli eventi. Non tutta la Stampa è disfattista e propendiamo sempre per giudicare ed, eventualmente, esprimere critiche, sui fatti e non sui rumors e sulle calunnie. Ognuno ha il proprio stile e lo mette in atto senza secondi fini. Ma è preferibile che l’Informazione arrivi in forma ufficiale dai siti legittimati a farlo. Dalle piattaforme abbiamo appreso solo a fare tuffi e prima di saltare osserviamo attentamente se ci sono bacini d’acqua sufficienti a non sfracellarci su improvvidi scogli o su, poco misericordiosi, fondi di piscina.



Il Sorcio Verde