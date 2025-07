Petrosino, incidente all’incrocio con il semaforo rotto. La denuncia di un padre

08/07/2025 10:10:00

“Dobbiamo aspettare il morto prima che venga ripristinato il semaforo?”. È la domanda amara e diretta con cui Rocco Salvatore Vinci, cittadino di Petrosino e padre di un ragazzo coinvolto in un incidente stradale, si rivolge al sindaco e all’amministrazione comunale.

L’episodio è avvenuto lo scorso 4 luglio all’incrocio tra via Pio La Torre, via Gianinea e via Torreggiano, un punto critico della viabilità cittadina dove, da mesi, il semaforo è fuori uso. Proprio in quel tratto, considerato da molti residenti tra i più pericolosi del territorio, il figlio di Vinci è rimasto coinvolto in un sinistro con un altro veicolo. Secondo quanto riportato, la causa sarebbe la mancata precedenza, ma il genitore sottolinea con forza come l’assenza della segnaletica semaforica abbia avuto un ruolo determinante nel provocare l’incidente.

Non è il primo episodio. “Già da tempo – scrive Vinci nella sua lettera indirizzata al Comune – la situazione è nota ai cittadini, ma non è mai stato preso alcun provvedimento risolutivo”. A peggiorare le cose, secondo il racconto, sarebbe stata anche l’assenza degli agenti della Polizia Municipale, nonostante ripetuti tentativi di contatto. “Mi sono recato personalmente al comando locale, ma non ho trovato nessuno”, denuncia. E mentre l’ambulanza portava via i feriti, non è stato possibile effettuare alcun rilievo formale sul posto. I mezzi sono stati rimossi grazie all’intervento di amici e testimoni.

“Come cittadino, ma soprattutto come padre, non posso tacere di fronte a tanta inerzia – scrive Vinci –. Mi auguro che questa denuncia pubblica serva a scuotere le coscienze e ad accelerare gli interventi per la messa in sicurezza dell’incrocio”.

Un appello che si unisce a quello di tanti altri cittadini, preoccupati per l’assenza di risposte concrete da parte del Comune di Petrosino su un problema che, a detta di molti, è noto da troppo tempo.