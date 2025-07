8 Luglio: incontro Trump e Netanyahu, suicida ministro russo, si dimette Belloni

08/07/2025 07:23:00

E' l'8 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Washington Trump e Netanyahu si sono incontrati e hanno cenato insieme. Trump vuole arrivare a una tregua a Gaza, il suo interlocutore ha fatto trapelare di non vederne le condizioni

• Il ministro russo dei Trasporti Roman Starovoit è stato trovato morto, sembra suicida. Putin lo aveva appena licenziato



• La Casa Bianca ha fissato al 25 per cento i dazi per Giappone e Corea del Sud. L’Europa continua a trattare (tra le ipotesi, quella di un dazio al 17 per cento sui prodotti agroalimentari) e Trump pare abbia confermato il rinvio al primo agosto dell’applicazione delle nuove tariffe

• Elisabetta Belloni, ex capo dei servizi segreti italiani, ha lasciato l’incarico di Chief Diplomatic Adviser presso l’esecutivo di Ursula von der Leyen, non ha detto perché

• Le vittime delle alluvioni in Texas sono al momento 89. Trump ha respinto l’accusa di aver tagliato personale al servizio meteo

• Oggi 14 regioni italiane sono a rischio arancione per i temporali

• Una guerra di perizie in vista di risarcimenti milionari è scoppiata attorno al naufragio del Bayesian a Palermo

• Non si trova nemmeno la fidanzata di Andrea Cavallari, in prigione per la strage di Corinaldo e scappato mentre era in permesso per laurearsi. Sarebbero fuggiti insieme

• Sono stati trovati cellulare e passaporto della ragazza ucraina scomparsa da un villaggio turistico in Puglia dove lavorava

• Due ladri hanno tentato di entrare nella villa romana dello stilista Valentino, sull’Appia antica, ma un vigilante li ha messi in fuga

• A Terracina ha ceduto il tetto di un ristorante stellato. Nel crollo ha perso la vita la sommelier di 31 anni

• A Wimbledon Sinner andrà ai quarti di finale. Agli ottavi il suo avversario Dimitrov si è ritirato piangendo. Ai quarti anche Cobolli, Sonego invece è stato eliminato

• A Trevignano Romano sei parà della Folgore durante un lancio dimostrativo sono finiti in mezzo al paese invece che nel lago, come era previsto

• Nel primo giorno delle tradizionali corse dei tori di Pamplona sei spettatori sono rimasti leggermente feriti

• Fedriga, Zaia e Cirio sono i governatori regionali più apprezzati, secondo una classifica del Sole 24 Ore

• Incappucciati e armati di coltello, 50 contestatori hanno invaso e danneggiato il parco eolico del Mugello

• In Australia è stata condannata una donna di 50 anni che aveva ucciso tre parenti dell’ex marito avvelenandoli con i funghi

• In Egitto una danzatrice del ventre di nazionalità italiana è stata arrestata per offesa alla morale

• Un cittadino cinese è stato fermato a Malpensa su richiesta dell’Fbi, che lo accusa di spionaggio

• La Cassazione ha confermato la sanzione inflitta a un professore che aveva dato del cretino a uno studente

• Per la morte di una giovane hostess di Palermo caduta dal terzo piano di un albergo a Vienna è indagato il fidanzato, sospettato di istigazione al suicidio

• A Genova una ragazza di 25 anni ha denunciato di essere stata violentata sulla spiaggia da due sconosciuti

• Tim Merlier ha vinto la terza tappa del Tour de France. La maglia gialla resta a Mathieu van der Poel

• Loredana Cannata, una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi, è finita in ospedale, sembra per problemi di salute insorti alla fine del programma

• Michael Douglas ha annunciato il ritiro definitivo dalle scene

• Sono morti l’ingegnere torinese Mimmo Arcidiacono (80 anni), il ristoratore piemontese, Giancarlo Rebuscini (80), il gallerista austriaco John Sailer (87)



Titoli

Corriere della Sera: Trump, nuova ondata di dazi

la Repubblica: Dazi, le lettere di Trump

La Stampa: L’Ue: dazi, non c’è l’intesa / Trump rinvia e minaccia

Il Sole 24 Ore: Stellantis, crolla la produzione auto

Avvenire: Guerre di interessi

Il Messaggero: Dazi, Trump rinvia ad agosto

Il Giornale: Dazi, ora fate presto

Leggo: Dazi, nuovo rinvio di Trump

Qn: Dazi,Trump minaccia e rinvia / Usa-Europa: partita aperta

Il Fatto: L’assalto dei 1.300 / per riavere i vitalizi

Libero: Pro-Pal contro LIbero / Ci scappa da ridere

La Verità: I giudici paladini della libertà: / dei migranti, non degli italiani

Il Mattino: «Sud, una sola cabina di regia»

il Quotidiano del Sud: Dazi, l’affondo di Trump

il manifesto: Amico caro

Domani: Dazi, Trump manda giù le Borse / L’Europa insegue ancora l’intesa