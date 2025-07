Il gruppo folklorico “Marsala Antica” vola in Germania

08/07/2025 20:00:00

Il gruppo folklorico “Marsala Antica” si prepara a varcare i confini nazionali per una straordinaria trasferta in Germania, più precisamente a Bitburg, dall’11 al 15 luglio, dove sarà ambasciatore della cultura popolare siciliana.



Una missione dal forte valore simbolico e culturale, che vedrà i componenti del gruppo protagonisti in un festival internazionale dedicato al folklore e alle tradizioni popolari.

Fondato con l’obiettivo di custodire e tramandare le radici più autentiche della Sicilia occidentale, “Marsala Antica” è oggi una delle realtà più rappresentative del folklore siciliano, con i suoi costumi tradizionali, canti antichi, danze popolari e strumenti tipici. Ogni esibizione è un viaggio emozionante nel tempo e un tributo alla memoria storica del territorio.

La trasferta in Germania non rappresenta solo un’opportunità artistica, ma anche un grande onore per l’Italia, la Sicilia e, in particolare, per la città di Marsala. Il gruppo porterà con sé non solo le melodie e i colori della Trinacria, ma anche i valori di una comunità che crede profondamente nella forza della cultura come ponte tra i popoli.

Il presidente del gruppo, Fabrizio Coppola, entusiasta per questa nuova tappa internazionale, ha dichiarato:

«Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra terra in un contesto così prestigioso. Marsala sarà presente con la sua storia, le sue tradizioni e il suo calore umano. È una responsabilità, ma anche un ulteriore stimolo per il gruppo e per la città di Marsala, rafforzandone la visibilità internazionale.»

Questo festival rappresenta un messaggio forte e chiaro: la cultura popolare non è solo folclore, ma patrimonio vivo, dinamico, capace di unire le generazioni e di far dialogare i popoli.

L’orgoglio di Marsala vola in Germania, e con esso l’anima vibrante di una Sicilia che continua a raccontarsi con passione, musica e tradizione.