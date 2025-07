San Vito Lo Capo, assolti con formula piena i tre imputati per l’incendio del Lido Paola

08/07/2025 17:17:00

Il Tribunale di Trapani ha assolto con formula piena Luigi Mazzamuto, Massimo Ferrazzano e Fabio Pullara, imputati per l’incendio doloso che nel maggio del 2018 distrusse parte del lido balneare “Paola” a San Vito Lo Capo, provocando danni per circa 40mila euro. La sentenza è stata emessa nel corso dell’udienza pubblica del 24 giugno 2025 dalla sezione penale del Tribunale, presieduta dalla giudice Daniela Troja, affiancata dai giudici Oreste Fabio Marroccoli e Mauro Cantone.

Secondo l’impianto accusatorio, Mazzamuto – assistito dagli avvocati Giuseppe Adragna e Orazio Rapisarda – sarebbe stato il mandante del rogo, mentre Ferrazzano e Pullara avrebbero avuto il ruolo di esecutori materiali. Alla base del gesto, secondo quanto ipotizzato dalla Procura, ci sarebbero stati contrasti legati al rilascio di concessioni demaniali. Ma per i giudici "il fatto non sussiste".

Il Tribunale ha infatti pronunciato una sentenza di assoluzione per tutti e tre gli imputati ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale, riconoscendo l’insussistenza dei fatti contestati e accogliendo in pieno la linea difensiva. Il termine per il deposito delle motivazioni è stato fissato in novanta giorni.