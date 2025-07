Marsala, una raccolta fondi per ricordare Alice Cangemi: nascerà un gattile a suo nome

09/07/2025 21:46:00

“Trasformiamo il dolore in speranza e diamo ad Alice il sorriso che merita”. È questo il messaggio con cui l’Associazione “Randagi del Sud” ha lanciato una raccolta fondi in memoria di Alice Cangemi, la donna di Marsala scomparsahttps://www.tp24.it/2025/07/07/se-ne-sono-andati/marsala-domani-i-funerali-di-alice-cangemi-restiamo-abbracciati-per-lei/220661 prematuramente il 6 luglio scorso.

Alice era amata da tanti, per la sua dolcezza, il suo impegno silenzioso e la sua grande passione per gli animali. A pochi giorni dal suo addio, amici, parenti e volontari hanno deciso di onorarne la memoria nel modo più bello e concreto: realizzando un gattile che porterà il suo nome e accoglierà anche i suoi amati gatti.

La raccolta fondi è stata avviata con il supporto dell’associazione “Randagi del Sud”, che da anni si occupa di tutela e salvataggio di animali in difficoltà. “Alice ci ha lasciati troppo presto – scrivono i volontari – ma il suo amore per gli animali continua a vivere. Intitoleremo a lei il nuovo gattile, un rifugio sicuro per tanti mici e un luogo dove ritrovare, ogni giorno, un po’ del suo sorriso”.

Come contribuire

Chiunque voglia partecipare può fare una donazione sul conto corrente dell’associazione:

IBAN: IT14C0200816409000104494162

Intestato a: Associazione Randagi del Sud

Anche un piccolo contributo può fare la differenza per trasformare un dolore privato in un gesto di amore collettivo. Perché – come recita lo slogan dell’iniziativa – “per Alice” significa non dimenticare, ma continuare a prendersi cura.