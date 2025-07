Buongiorno24 del 9 Luglio 2025

09/07/2025 09:11:00

San Vito Lo Capo, incendio al lido Paola: assolti i tre imputati

Per il Tribunale di Trapani "il fatto non sussiste". Cadono tutte le accuse per il rogo doloso che nel 2018 distrusse parte dello stabilimento balneare.

Favignana, nessun disastro ambientale: assolti la SEA e Accardi

I giudici respingono l’accusa di contaminazione ambientale legata alla centrale elettrica dell’isola. Nessun danno al territorio.

Marsala, il centrodestra si compatta per il 2026: via agli incontri con civici e associazioni

Prima riunione operativa tra i partiti del centrodestra e diverse liste civiche. L'obiettivo è costruire un progetto politico unitario in vista delle prossime elezioni amministrative.

Controlli straordinari a Mazara: denunciati in sei

I Carabinieri intensificano i controlli stradali: denunciate persone per guida di veicoli rubati, possesso di armi improprie, guida in stato di ebbrezza e abbandono illecito di rifiuti.

Trapani, guerra agli incivili: sequestrati i primi mezzi usati per abbandonare rifiuti

Nuova stretta contro chi sporca la città: oltre alle multe partono i sequestri di veicoli. La tolleranza è finita.

Allagamenti a Trapani, la città paga gli errori del passato

Presentato a Palazzo d’Alì il piano anti-alluvioni da 56 milioni di euro. Tombini otturati, canali tombati e lottizzazioni selvagge degli anni '70 alla base di un'emergenza senza fine.

